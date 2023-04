Terzo successo consecutivo per i Knights di Legnano

Arriva un'altra vittoria per Legnano che riesce a battere Oleggio in una gara tutt'altro che scontata. Ora qualche giorno di riposo per le feste pasquali.

Ennesima vittoria per i Knights di Legnano

Vittoria tutt'altro che scontata per Legnano, che riesce a conquistare il terzo successo consecutivo, dopo quelli con Varese e Alba. Coach Eliantonio deve rinunciare a Tommaso Marino, ai box per guai fisici ma a bordocampo per aiutare i suoi compagni contro Oleggio.

Il primo quarto non si rivela assolutamente agevole per Legnano, che chiude avanti di due lunghezze (16-14), ma che fatica a trovare continuità di rendimento. Sacchettini è sicuramente il più incisivo dei Knights, mentre per Oleggio Ingrosso si sobbarca il peso dell'attacco per una gara che sembra iniziare in maniera complessa.

Le diverse fasi del match

Sia nel match di andata, sia nella trasferta della scorsa regular season, il parquet di Vanzaghello, campo di casa di Oleggio, ha riservato non poche delusioni a Legnano. Al PalaBorsani, però, la musica cambia dalla metà della seconda frazione, abbandonando l'equilibrio quasi matematico che si era creato nei primi 10 minuti di gioco.

All'intervallo i padroni di casa sono avanti 40-32, un distacco non così accentuato, ma che lascia intravedere la volontà di scappare nella seconda metà del confronto.

Volontà che trova concretezza, grazie anche e soprattutto ad un Drocker che aggiusta la mira (19 punti, 8 rimbalzi e 5 assist) e alla prova di Michael Sacchettini (21 punti e 6 rimbalzi), chirurgico dalla media distanza.

Oleggio cerca di recuperare in qualche modo il terreno perso, ma all'appello mancano le prestazioni di Maruca e Colussa (13 punti complessivi), con il secondo che accumula 3 falli nei primi 15 minuti e i compagni che riescono ad impensierire ben poco la difesa dei padroni di casa. Oltre ai già citati, nel terzo quarto sale di livello Saverio Mazzantini, con una gara a 360 gradi da 14 punti e 8 rimbalzi, colma di agonismo e voglia di lottare per ogni singola palla, per un terzo periodo che è il vero spartiacque della gara e che finisce 69-47.

Nell'ultima frazione, oltre alle girandole di cambi per concedere minuti anche ai più giovani, bisogna sottolineare la prova di Cucchi. Per il classe 2002 ci sono 12 punti e una prova di grande personalità, coronata con una recupero e una schiacciata in campo aperto che fa impazzire il PalaBorsani, prima del 91-66 finale.

Legnano conquista 2 punti molto importanti, per continuare a crescere e sperare nel quarto posto che, seppur lontano sulla carta, risulta ancora raggiungibile negli ultimi turni di stagione regolare.

Il tabellino

3G ELECTRONICS LEGNANO KNIGHTS - MAMY.EU OLEGGIO 91-66 (16-14, 24-18, 29-15, 22-19)

3G Electronics Legnano Knights: Michael Sacchettini 21 (10/13, 0/1), Gian Marco Drocker 19 (1/3, 5/13), Saverio Mazzantini 14 (5/6, 1/3), Riccardo Cucchi 12 (1/2, 3/4), Juan Marcos Casini 11 (1/3, 3/5), Luca Antonietti 8 (2/4, 1/3), Diego Terenzi 4 (2/2, 0/2), Giacomo Leardini 2 (1/2, 0/3), Mattia Nespoli 0 (0/0, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/1, 0/0), Alessandro Monguzzi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Ferrario 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 9 - Rimbalzi: 42 9 + 33 (Gian Marco Drocker, Saverio Mazzantini 8) - Assist: 22 (Gian Marco Drocker, Giacomo Leardini 5)

Mamy.eu Oleggio: Olivier Giacomelli 15 (4/5, 2/4), Tommaso Ingrosso 13 (5/6, 1/6), Omar Seck 10 (2/10, 0/0), Andrea Colussa 8 (4/6, 0/1), Matteo Guardigli 7 (2/5, 1/4), Matteo Maruca 5 (1/4, 1/6), Gabriele Ballarin 4 (2/3, 0/0), Renato Buono 2 (1/4, 0/2), Francesco Introini 2 (1/2, 0/2), Mattia Temporali 0 (0/0, 0/1), Luca Palestra 0 (0/0, 0/1), Marco Restelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 13 - Rimbalzi: 37 13 + 24 (Renato Buono 8) - Assist: 13 (Tommaso Ingrosso, Renato Buono 4)