Terzo posto ai mondiali di atletica per Marta Amani

Grande risultato per la giovane di Villa Cortese, Marta Amani, che ieri 5 agosto, ha vinto la medaglia di bronzo nel salto in lungo ai Mondiali under 20.

Terzo posto per Marta Amani

Ottimo terzo posto ai mondiali under 20 di atletica che si stanno svolgendo a Cali in Colombia, per Marta Amouhin Amani, giovane atleta di Villa Cortese. Una grande prova che gli è valsa la medaglia di bronzo con un salto di 6,52 metri (primato personale per Marta).

Un sorpasso avvenuto all'ultimo salto e sotto l'acqua battente: un balzo che l'ha fatta passare dal sesto al terzo posto.