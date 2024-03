Terza tappa regionale per il Karate Csen e gli atleti di Busto Garolfo che si sono fatti valere nelle loro specialità.

A Gerenzano, domenica 10 Marzo, l’ a.s.d. I.sport Karate ritorna in gara dopo la pausa invernale.

Classificati 14° su 43 società partecipanti "siamo orgogliosi e fieri dei nostri ragazzi, che come sempre hanno dato il loro massimo. Questa domenica, inoltre abbiamo avuto delle piccole e specialissime aggiunte, anche i nostri piccoli samurai si sono cimentati con le prove di percorso e palloncino".

Nonostante alcune titubanze iniziali anche per loro sono arrivati ottimi risultati: Liam Bugatti e Ludovica Sebastiani ( entrambi categoria Bambini, 2020) si sono classificati nel Percorso, rispettivamente, terzo e seconda, per la categoria del Palloncino entrambi argento. Sempre per la categoria bambini ha partecipato brillantemente anche Ettore Sebastiani (anno 2018) che per poco non si è classificato. Gabriele Bosio e Sebastian Colosimo (categoria Fanciulli, anno 2016) hanno preso parte, oltre alle prove di Percorso e Palloncino, anche a quella del Kata, non riuscendo sfortunatamente a classificarsi.

Medaglia d'oro per Mattia Perazzo

Salendo di categoria Mattia Perazzo (Esordienti Gialla-Arancio) ha portato a casa la medaglia d’oro eseguendo un’ottima prova nel kata, in categoria con lui anche Thomas Cova e Luca Cosentino, che di poco non passano il turno. Passando alla categoria femminile Mia Ghezzi sale sul gradino più alto del podio, con lei Luiayn Naouiri si classifica quinta. Terzo posto va a Simone Cavallaro (categoria Esordienti Verde-Blu) con un ottima prova, in categoria un altro nostro atleta, Lorenzo Rochira, anche lui fuori dalla finale per pochi decimi.

Medaglia di bronzo per Daniele Capraro, che insieme a Riccardo Commendatore e Devin Chiari nella categoria Cadetti hanno svolto una brillante prova di Kata. Nella categoria femminile Giulia Zoani non passa al turno finale, anche lei, per pochi punti di scarto. Edoardo Colombo si aggiudica la medaglia d’argento nella categoria Kata (Cadetti Verde-Blu) e quella ora nella prova di Kumite (Cadetti -52 Kg).

Categoria Junior Marrone-Nera, ottima prova per Simone Rochira che porta a casa il bronzo e per Alessandro Codoro che, invece, sale sul secondo gradino del podio.

Torna in gara Sabrina Turano (Categoria Senior Marrone-Nera) che si aggiudica uno splendido quinto posto. Insieme a lei Chiara Codoro arriva al bronzo. Entrambe con un ottima prova.

Il commento della società