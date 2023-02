"Terza sconfitta per la Rari Nantes Legnano, ma quelle 18 espulsioni contro..."

Serie C pallanuoto: terza sconfitta per la Rari Nantes Legnano, ma il direttore sportivo rimane amareggiato anche per le 18 espulsioni contro.

Terza sconfitta per la Rari Nantes Legnano: le parole del direttore sportivo

“Ho giocato in A1, allenato in Serie D, C, B, in A2 femminile… ma una partita con 18 espulsioni contro, a fronte di appena 5 a favore, non l’avevo mai vista”.

Parole di Gojko Separovic, direttore sportivo della Rari Nantes Legnano, amareggiato dopo la sconfitta di ieri, sabato 18 febbraio 2023, in Serie C maschile di pallanuoto, contro Waterpolo Novara.

"Ai miei ragazzi non posso dire nulla"

Scrivono dalla società:

"Non per il risultato, perdere in casa di Novara ci può assolutamente stare, ma per una direzione di gara che certo ha concesso poca voce al campo".

9-5 il risultato finale in favore di Novara: