Terza gara in sette giorni con Vicenza per i Knights

Terza partita in sette giorni per Legnano che è sicuramente gasata dalla vittoria nel derby, ma anche consapevole di dover gestire forze e giocatori in questa gara interna che presenta delle insidie.

Il Legnano basket Knights scende di nuovo in campo contro il Vicenza

Vicenza arriva da due sconfitte nelle prime due giornate, ma sono state sconfitte arrivate solo all'ultimo, con la squadra dell'ex Gabriele Ghirelli a combattere per 40 minuti e sempre in partita.

Almansi e Cucchiaro sono sempre stati una certezza per Vicenza, mentre Belmonte è una scommessa "sicura" che è stata già riscossa nelle prime due giornate di campionato: solo loro tre "cubano" 46 punti sui 77 che la squadra ha fatto registrare finora.

Vicenza tira con un invidiabile 43% da 3 e 41.5% da 2 che la rende sicuramente pericolosa in tutte le parti del campo, senza contare che Da Campo e Gasparin sono giocatori che flirtano con la doppia cifra per punti e sono abituati a infiammarsi i poco tempo durante le partite .

Partita speciale per Oboe, cresciuto nelle giovanili della squadra veneta

La formazione della squadra è arrivata relativamente in ritardo rispetto alle altre contendenti del girone A, quindi Vicenza parte da una posizione in griglia abbastanza arretrata, ma non da sottovalutare visto che i margini di crescita sono più marcati rispetto ad altri.

Partita speciale per Francesco Oboe che è cresciuto nelle giovanili di Vicenza e quindi sfiderà la sua "alma mater".

Nessun problema particolare per i Knights. Fernandez in panchina ma da valutare. Il primo arbitro sarà Fabrizio Suriano di Settimo Torinese, il secondo Stefano Pulina di Rivoli.

Maglie celebrative dell'annata per tutti i giocatori di minibasket e giovanili

Nel pomeriggio di domenica 6 ottobre quindi una partita per nulla scontata che arriva nel giorno della distribuzione delle maglie celebrative dell'annata per tutti i giocatori iscritti al minibasket e alle giovanili dei Knights.