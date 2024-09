Alla terza amichevole per i Knights di legnano arriva la prima sconfitta della compagine di Legnano che perde contro Treviglio.

Terza amichevole e prima sconfitta per i Knights di Legnano

Terza amichevole dei Knights che, in trasferta, affrontano la nuova Treviglio, squadra nata in estate dopo alcune vicissitudini e che ora si affaccia al campionato di B con tante ambizioni. Legnano senza Fernandez per un infortunio all’occhio che lo terrà fermo per alcune settimane, Treviglio senza l’ex Drocker per un problema muscolare.

La partenza è solo per Treviglio: Marcius si capisce che di un’altra categoria e Reati non sbaglia un tiro. I Knights, dopo i primi minuti di impasse, trovano la via del canestro e con Sodero e Gallizzi, specialmente dalla lunetta, sbloccando il tabellone che passa dal 12-6 al 25-15 del 10’, con i Knights però anche a -4.

Il secondo periodo è favorevole a Legnano che sblocca Raivio e va a segno con Quarisa da sotto, con Treviglio a rispondere quasi esclusivamente con Marcius che domina, senza mezzi termini, sotto canestro.

Per via delle assenze e di carichi che affaticano diversamente i Knights, coach Paolo Piazza, gestisce la gara in maniera più tradizionale, rinunciando in questo caso ai cambi con blocchi di 5 giocatori, con la seconda frazione che finisce 39-33.

La seconda parte della partita

Nel terzo periodo c’è un discreto equilibrio iniziale; la partita è piacevole anche se il clima torrido del PalaFacchetti, inizia ad influire sulle gambe dei giocatori che sono meno fluidi, marcando diversi errori in fase di costruzione di gioco.

Vecchiola e Zanelli sono i più prolifici del quarto per Treviglio, mentre per Legnano, Raivio segna con continuità, intramezzato da veloci contropiedi di Scali.

Il quarto si chiude sul 61-48.

Ultima frazione in cui Legnano è sopra per i primi minuti, ma Treviglio ha buona percentuale da fuori con i soliti noti a cui si aggiunge Abega, e fa segnare il 19-13 della singola frazione, che fa lievitare il risultato sul 80-61 finale, con Legnano che si rende pericolosa con tutti gli effettivi senza che nessuno spicchi particolarmente.

Amichevole influenzata da tanti fattori che però lascia un po' di amaro in bocca, più che altro per le difficoltà a volte nell'entrare negli schemi e per alcune palle perse un po' banali.

Prossimi appuntamento: sabato pomeriggio alle 17.30 a Piacenza contro la Bakery

Il tabellino della partita

TAV TREVIGLIO - SAE SCIENTIFICA LEGNANO KNIGHTS 80-61 (25-15; 14-18; 22-15; 19-13)

Per Treviglio: Sergio 7 (2/8; 1/3), Carpi 0, Alibegovic 2 (1/3 da 2), Reati 8 (0/3; 2/2), Vecchiola 15 (3/4; 3/4), Cagliani 4 (1/1 da 2), Manenti 5 (2/4; 0/1), Zanetti 9 (2/2; 1/4), Daccò 0, Bencetti, Abega 14 (1/3; 2/5), Marcius 16 (5/5)

Rimbalzi 42 (10+32 Marcius 9), Assist 20 (Vecchiola 5), Palle recuperate 10 (Vecchiola 6)

Per Legnano: Lavelli 0 (0/1; 0/2), Agostini 4 (1/2; 0/2), Scali 8 (3/4; 0/3), Oboe 5 (1/2; 1/2), Quarisa 6 (2/3 da 2), Gallizzi 10 (3/4; 0/1), Sodero 9 (1/3; 1/4), Raivio 14 (3/6; 2/4), Mastroianni 5 (2/3; 0/5)

Rimbalzi: 28 (3+25 Raivio 8), Assist 10 (Oboe 3), Palle recuperate7 (Scali 3)