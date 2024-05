Terminata la seconda edizione del torneo di Taekwondo "Memorial Spinosa"

Si è svolta nello scorso weekend, al PalaParma di Legnano, la seconda edizione del “Memorial” intitolato a Valerio Spinosa, organizzato anche quest'anno dal fratello Vincenzo, per condividere e celebrare l'immenso amore che tantissime persone conservano ancora per il giovane Maestro legnanese di taekwondo e di chitarra, scomparso il 18 dicembre 2021 e che - proprio ieri - avrebbe compiuto il suo 43esimo compleanno.

Oltre 200 atleti provenienti da tutta Italia, dalla Grecia e dall'Irlanda si sono contesi il Trofeo di taekwondo che porta il nome di Valerio, in una splendida cornice di sport e di musica, che ha riempito di fortissime emozioni un palazzetto gremito.

Le gare internazionali, introdotte da un videosaluto inviato dal Foro Italico dall'ex campione italiano di tennis Diego Nargiso, sono state dominate dai ragazzi dell'Olimpic di Legnano, giá allievi di Valerio e oggi allenati da Vincenzo, che hanno vinto sia la competizione di forme di sabato, sia quella di combattimento di domenica, ripresa dalle telecamere di One TV (canale 79 del digitale terrestre).

In particolare, gli atleti del team Spinosa hanno conquistato nella gara di forme ben 10 ori (con Cerminara Alessandro, Cuviello Manuele, Roccato Davide, Roccato Nicolò, Ndiaye Mohamed, Copertino Fabio, Valassina Andrea, Bozzi Sophie, Vismara Giovanni e Bacchetta Greta), 7 argenti (con Locci Gabriele, Zenoni Alessandro, La Spada Antonio, Raimondi Alice, Pedrani Leonardo, Barbato Giulia Parmena e Brusciani Simone) e 7 bronzi (con Bozzi Nicole, Colombo Flavio, Raimondi Andrea, Gnani Samuele, René Rodriguez, Kwak Teo e Pezzoni Carlotta).

Nella gare di combattimento, l'Olimpic ha continuato la sua striscia vincente, conquistando 7 ori (con Raimondi Andrea, Roccato Nicolò, Cuviello Manuele, Cerminara Alessandro, Fabiano Edoardo, Bongarzone Roberto e Ndiaye Mohamed), 6 argenti (con Locci Gabriele, Vismara Giovanni, Lippolis Eduardo, Gigante Alessandro e Bozzi Nicole) e 3 bronzi (con Brusciani Simone, Filippetto Tommaso e La Spada Antonio).

L'ottima cornice organizzativa ha ospitato lo speciale ricordo del compianto Maestro, in una parentesi iniziata domenica scorsa alle ore 12 e svoltasi in cinque successivi e distinti momenti, anche alla presenza del Sindaco di Legnano.

Il primo è stato regalato dalla fanfara dei Bersaglieri A. Robino, che ha suonato "il silenzio fuori ordinanza", mentre su un maxischermo scorrevano in sequenza alcune immagini di Valerio.

Subito dopo è stato proiettato un videomessaggio del famoso chitarrista Osvaldo Di Dio, che ha ricordato Valerio - suo carissimo amico - suonando "Quando Quando" di Pino Daniele, artista che ha ispirato entrambi nel loro percorso musicale.

Il terzo momento é iniziato con la proiezione di un video di repertorio, in cui Valerio - in occasione dell'evento “Early Music Day 2021” - ha eseguito il Preludio 1006 di J.S. Bach.

A seguire, il chitarrista Federico Riva e la cantante Maria Cristina Riva, amici ed ex colleghi di Valerio nella Scuola di Musica Paganini, hanno emozionato tutti i presenti, suonando e cantando dal vivo “Che fantastica storia é la vita” di Antonello Venditti, ascoltata spesso da Valerio durante i mesi della sua terribile malattia, in cui non ha comunque mai smesso di credere - e di ripetere ai suoi allievi - che “la vita é il dono più grande, da rispettare con responsabilità ed incondizionata gratitudine”, e che “ogni risveglio é un privilegio da accogliere ogni mattina con il sorriso e da vivere intensamente”.

Infine Carlo Bandera, Presidente delle ASSL di Legnano, ha letto i pensieri scritti da Valerio nel suo diario intitolato BRAF, come la mutazione del terribile tumore che lo ha portato via.

“E' stato un Memorial pieno di emozioni” - precisa Vincenzo Spinosa - “in cui il ricordo di Valerio ha riempito il cuore di tutti i presenti, attraverso la forza del suo talento nello sport e nella musica. Il taekwondo e la chitarra sono state per lui le passioni più grandi e penso che oggi, nei cuori e sulle gambe di ogni suo allievo, siano rimasti vivi e possano continuare a diffondersi i valori irrinunciabili che mio fratello ha sempre insegnato: in particolare la gentilezza, il rispetto, il coraggio e l'amore per la vita. A margine di tutto questo” - continua Vincenzo - “sono felice per l'ennesimo trionfo dei nostri atleti nell'ultima competizione della stagione, per noi la più importante, che quest'anno ha acquisito una dimensione internazionale, con la partecipazione di squadre greche ed irlandesi. Per questo evento, non ci sono mancate le motivazioni, ma i nostri allievi si sono superati, facendo incetta di medaglie. Non nascondo infine che, sul podio, i sorrisi di molti nostri ragazzi hanno accompagnato lacrime di commozione … quelle del ricordo e della gratitudine … ed é stata anche questa la magia del Memorial 2024, che ricorderemo pieno di bellezza, di sentimento e di Valerio”.