Sul circuito cittadino di Carbonate la gara degli Esordienti di ciclismo

La gara su strada

La gara a Carbonate era rivolta ai ciclisti esordienti che non si sono risparmiati.

Gare Esordienti di Carbonate disputate su circuito cittadino di 7 chilometri da ripetersi per 4 volte (Esordienti 1° anno) e 6 volte (Esordienti 2°).

La gara sul circuito di Carbonate

La gara dei più giovani si è risolta con una volata di gruppo che ha visto protagonisti gli atleti del GS Cicli Fiorin che si sono imposti nell'ordine con Cesare Castellani primo e Lorenzo Milani secondo. Terza piazza per Cristiano Cacciamali della società Progetto Ciclismo Rodengo S.

Al decimo posto Lorenzo Bulanti della società di casa, U.S. Carbonate ASD che risultando il migliore comasco veste la maglia di Campione Provinciale.

La gara degli Esordienti 2

La gara degli Esordienti 2° ha vissuto su iniziative di fuga ripetute fino all'ultimo giro dove in tre si sono presentati con un vantaggio di 41 secondi sul gruppo. Vince Ivan Colombo della U.S. Legnanese su Thomas Martinelli del G.S. Ronco Maurigi Delio Gallina. Terzo posto, leggermente staccato per Domenico Veropalumbo del GB Junior Team. Miglior comasco classificato Achille Bellato del G.S. Alzate Brianza che veste la maglia messa in palio dal Comitato Provinciale Comasco presente il Presidente Arif Messora.