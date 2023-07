Successo per l'NBA "made in Villa Cortese"

Successo per il torneo di basket "made in Villa Cortese".

Oltre 70 partecipanti al torneo di basket "NBA Villa Cortese"

Marco Dell’Acqua, Nicolò Colombo, Matteo Cassinerio, Andrea Rossi e Francesco Amorelli sono i vincitori del torneo di basket "NBA Villa Cortese" che si è svolto su più serate sui campi all'aperto dell'oratorio.

Oltre 70 i giocatori partecipanti divisi in 16 squadre, con nomi strambi e fantasiosi (Arrosto e Tiro, Bene ma non ben Simmons, gli Oreo, Salamelle e Arrosticini, Villa State Warriors, i Buretas), che si sono affrontate nella fase a gironi prima e giovedì 13 Luglio, nella serata finale durante cui si è svolta la fase a eliminazione diretta. In finale hanno prevalso di misura i Denver Pampers, che hanno avuto la meglio dei Good Guys, la squadra composta da Alessandro Cascelli, Arhur Tanoh e Wilfred Louku. I vincitori sono stati premiati poi sul palco dai responsabili della Polisportiva (Luigi e Claudio Merlo), dal vicesindaco Luigi Lamera e dal sindaco Alessandro Barlocco.

In campo anche gli atleti diversamente abili di Castoro Sport e Cofol

Durante la serata finale inoltre gli organizzatori hanno previsto un momento speciale con la partitona "Basket per tutti" che ha coinvolto atleti diversamente abili della Castoro Sport Legnano e dal gruppo del laboratorio Jump della cooperativa Cofol Parabiago.

Incitati a gran voce da un folto pubblico, i ragazzi delle due realtà del territorio hanno dato vita a un combattuto match

Al termine della partita l’assessore Luigi Lamera e i consiglieri Claudia Giorgi e Andrea Libani hanno premiato i giocatori delle due squadre con coppe e medaglie.

Soddisfatti gli organizzatori Andrea Rossi e Luigi Carnaghi:

"Un gran bel torneo, con tanto divertimento e spettacolo per tutte le serate. Grazie davvero a tutti i partecipanti".