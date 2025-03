Si ferma la striscia positiva della Focol di Legnano che ha perso nell'ultima gara di campionato contro Trentino.

Stop alla striscia di vittorie per la Focol Legnano

Nella serata di sabato, la squadra di Coach Tettamanti ha affrontato una sfida intensa contro Trentino Energie Argentario, concludendo l'incontro con un risultato di 3-2.

Priva di Felappi, la squadra legnanese è scesa in campo con Roncato-Corti sulla diagonale principale, Mazzaro-Zingaro in banda, Carcano-Agazzi al centro, con Brogliato in seconda libero, ma nel corso del match hanno fatto il loro ingresso in campo, per differenziare diverse soluzioni offensive e difensive, anche Filippini e Nella, con Fiscaletti a dare il suo supporto in regia in alcune fasi del quarto set, con l'apporto sempre concreto di Lenna a cementare la seconda linea.

La squadra di casa ha mostrato momenti di brillante gioco offensivo e difensivo, evidenziando la capacità di tenere testa a un avversario ostico come Legnano, reduce da successi brillanti.

Questa partita segna una pausa nella serie di quattro vittorie consecutive per Legnano, ma il morale rimane alto. La squadra è già proiettata verso il prossimo incontro, contro Parella Torino, dove si cercherà di ritornare alla vittoria e continuare a lottare per i vertici del campionato.

Invitiamo tutti i tifosi a continuare a supportare la squadra con lo stesso entusiasmo mostrato finora. La stagione è ancora lunga e ogni partita sarà fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi.

Il tabellino della partita

Trentino Energie Argentario-Fo.Co.L Legnano 3-2

(15-25, 25-23, 21-25, 25-18, 17-15)

Trentino Energie Argentario: Pedrolli (L), Giusti, Santi, Cramerotti, Korie 2, Groff (C) 21, Pixner 12, Costalunga 21, Battistoni (L), Zara 3, Landrini, Del Dot 17, Visitainer.

Note: 6 ace (13 errori in battuta), 28% in ricezione (57% perfetta), 33% in attacco, 12 muri.

Fo.Co.L Legnano: Lenna, Carcano 13, Brutti, Agazzi 16, Fiscaletti, Brogliato (L), Corti 2, Filippini 3, Nella 8, Mazzaro (C) 20, Roncato 5, Zingaro 9, Cagnetta (L). Allenatore: Tettamanti. Assistente: Catalfamo.

Note: 5 ace (6 errori in battuta), 29% in ricezione (52% perfetta), 32% in attacco, 13 muri.