Stefano Marmonti è campione italiano di lancio del disco

Continua il momento magico per i giovani atleti della Soi (Sportiva oratoriana inverunese).

Stefano Marmonti si laurea campione italiano di lancio del disco Under 20

A Rieti, ai Campionati italiani invernali, con un lancio di 53.15 metri, che gli è valso anche il primato personale, Stefano Marmonti si è laureato campione italiano di lancio del disco Under 20.

In testa sin dal primo tentativo, l'allievo del professor Cosimo Scaglione, ha letteralmente dominato la gara conquistando il primo titolo italiano in 76 anni di storia per la Soi Inveruno.

Continua quindi il momento d’oro degli atleti inverunesi, dopo il recente piazzamento nella top ten delle ragazze della 4x400, agli assoluti italiani di Ancona. La società sportiva di largo Pertini non può che esprimere soddisfazione per lo splendido risultato:

"Questa significativa scossa di adrenalina per tutto il movimento sportivo gialloblu conferma che la 'scommessa' della dirigenza della società, che punta su tecnici giovani, ben preparati e atleti motivati, comincia a portare i frutti sperati".