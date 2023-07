Stanislav Dascanio è campione del mondo di Muay Thai

Il rhodense Stanislav Mikael Dascanio vince i Campionati del mondo di Muay Thai «Wbc» under 18 che si sono svolti a Venezia la scorsa settimana.

Un torneo avvincente con più di 500 atleti

Un torneo avvincente e stressante che ha occupato gran parte della giornata del giovane di Rho con la sveglia alle 6 e poi al palazzetto arsenale di Venezia fino alle 22. Più di 500 atleti, precisamente 538 provenienti da 49 paesi del mondo. Un livello tecnico stratosferico, specialmente negli Youth il futuro della Muay Thai internazionale, dove un messaggio educativo fatto di dedizione e sacrificio hanno dimostrato quanto si possa giungere in alto benchè giovanissimi. Stanislav insieme ai suoi giovani compagni di squadra hanno comprovato che con autodisciplina e impegno ci si può divertire.

Nove gli atleti presenti nella batteria del rhodense

Inizialmente nove gli atleti presenti in batteria nei super featherweight -60kg, poi via, via scemati, Stas ha dovuto vedersela in semifinale con un giovane e talentuoso atleta spagnolo Iker Arechavala dalla tecnica eccellente. Stas ha vinto per ko all’inizio del secondo round, passando così in finale per incontrare l’inglese Tommy Lowe, già detentore del titolo mondiale «Wbc» conquistato in Canada lo scorso anno, nonchè campione europeo e campione inglese «Wbc».

Vittoria dopo tre riprese all'unanimità

Un avversario più titolato, Stanislav non poteva incontrare. Dopo tre riprese letteralmente di fuoco e tecnica di Muay Thai sopraffina, il rhodense ha vinto all’unanimità dei 3 giudici il titolo di campione del mondo in carica Under 18 categoria 60 chilogrammi. L’Italia capitanata dal professor Ruggiero Dascanio al termine della manifestazione ha ottenuto 5 ori, 11 argenti e 16 bronzi. Una nazionale youth italiana così numerosa e titolata non si era mai vista prima.