Sabato 8 luglio si è chiusa la stagione ufficiale per i Nuotatori del Carroccio di Legnano. Tesserati, atleti, ex atleti, tecnici e dirigenti si sono dati appuntamento per festeggiare i traguardi raggiunti quest’anno e fare un bilancio di fine stagione.

Una stagione da ricordare per i nuotatori del Carroccio

Su tutti si sono voluti celebrare gli storici successi di Enza Zuliani e Annalisa Labita, le quali, in un’edizione di altissimo livello dei recenti Campionati Italiani Master svoltasi a Riccione – che ha visto ben quattro record mondiali, sei europei e quarantuno italiani – hanno conquistato le prime, storiche tre medaglie nazionali della storia NdC. Enza Zuliani si è classificata 2° nei 200m rana e 3° nei 200m stile libero, categoria M 55, mentre Annalisa Labita ha vinto il bronzo nei 200m farfalla, categoria M 35.

Premiati, inoltre, a Riccione, sono stati i fratelli Patruno, Stefano e Daniele, e Nicola Spreafico, per avere termitano l’impegnativo Iron-Master 22/23, speciale classifica per gli atleti che completano, durante la stagione, tutte le diciotto gare del programma agonistico.

“La stagione in vasca è ufficialmente finita. Abbiamo partecipato a nove trofei, arrivando due volte terzi (A Saronno e a Bergamo) e vincendo con merito il Trofeo DDS a Milano; siamo tra le prime quindici società in Lombardia e nelle prime trenta in Italia e, ciliegina sulla torta, per la prima volta abbiamo conquistato ben tre medaglie ai Campionati Italiani Master. Non male per una società che fa del divertimento e dell’aggregazione il suo credo, senza mai spingere sull’agonismo esasperato! Faccio i miei complimenti a tutti i nostri “Ragazzi”, in particolare a Enza, allenata da Coach Micaela Perucchini, a San Giuliano Milanese, e a Annalisa, del gruppo di Legnano, così come a tutto lo Staff Tecnico”

Una stagione con numeri in crescita

Queste le parole del discorso di commiato alla stagione del responsabile tecnico, Coach Tomas Falsitta, a cui fanno eco quelle del Presidente, Massimiliano Accardo:

“Vorrei ringraziate tutto il Direttivo, per l’impegno e la passione che mette in ogni momento della vita sociale NdC. Anche questa stagione abbiamo visto i numeri crescere, con ventitré new entry: tre fra gli apneisti, tre fra gli agonisti e ben diciassette fra i master, per un totale di novantanove tesserati”.

Durante la giornata sono stati poi consegnati alcuni riconoscimenti agli atleti che hanno vestito con continuità la maglia del Carroccio per dieci anni – Daniele Pedroni, Gianluca Zerbetto, Tiziano Albani – per quindici anni – Stefano Maretti e Roberto Vivoli – e a chi ha conseguito i migliori risultati in stagione – Andrea Pessina e Elisabetta Re fra gli agonisti; Chiara Pravettoni come apneista; Oreste Castiglioni come miglior atleta Open Water Estate 2022; Veruschka Minini, Katia Raimondi e Elena Pollaroli come migliori atlete Master.

Ora, un grande “imbocca al lupo” va alla squadra Open Water, che sta preparando la traversata dello Stretto di Messina per fine settembre, mentre il Direttivo NdC dichiara di essere già concentrato nell’impegno di costruire la prossima stagione indoor, quella che, nel 2024, vedrà la società compiere venti anni.