Sport e passion Cheer Rho vince all'Ariston

Sport & Passion di Rho ha partecipato dal 4 al 6 maggio al teatro Ariston di Sanremo alla finale internazionale del festival mondiale di creatività nella scuola per la categoria Danza/ Ginnastica con lo spettacolo con il tema “LA DIVERSITA” e si e’ qualificata al primo posto in questa categoria, ed è stata premiata dal Sig. Massimo Ruggero presidente del Club per l'Unesco di Genova.

Sport e Passion Rho premiata all'Ariston

Sono stati giorni intensi ricchi di emozioni forti per le meravigliose atlete che per la prima volta partecipavano ad una competizione così importante insieme a società molto preparate , in una location così di prestigio come il Teatro Ariston di San Remo.

Il presidente della società Claudia Sansonetti ringrazia in particolare l’atleta Noemi Monopoli 13 anni in quanto è stata lei a proporre questo importantissimo tema “La diversità’” , ed è orgogliosa di come tutte le atlete si sono impegnate a realizzare e ad eseguire al meglio la bellissima coreografia che hanno rappresentato sul bellissimo palco del teatro Ariston, sono riuscite con grinta e coraggio a trasmettere al grande pubblico le loro emozioni.

Il tema “La diversità" è stato rappresentato in modo per far capire che essere unici è pregio non un difetto , infatti essere diversi è bello!

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Le atlete che hanno partecipato

La squadra delle Atlete finaliste che si sono classificate al primo posto è composta da: Sara Minelli, Elisa dal Cin, Nicla Di Lecce, Nicole Baumann, Elisa Roveda , Giorgia e Noemi Monopoli, Irene Prato. Ringraziamo anche le Allenatrici Irene Prato e Noemi di Lecce e l’atleta Debora Francolino che non ha potuto partecipare ma che ci ha aiutato a realizzare la coreografia. Ottimo lavoro di squadra.

Sport & Passion Cheer si esibirà il 22 maggio all’inaugurazione della settimana dello Sport di Rho in Piazza san Vittore .