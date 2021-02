Detto… fatto. Sport diffuso in città : ecco il calendario per la ripartenza open air. Convocate online, le associazioni sportive cittadine hanno chiesto come e quando potranno tornare in pista. Palestre e spazi chiusi restano off-limits, nonostante gli allentamenti della zona gialla, ma le attività all’aria aperta sono consentite. E così, ecco una «palestra diffusa» nei tanti spazi pubblici aperti della città.

Sport diffuso: ecco il primo calendario

Pronto in pochi giorni il calendario con date e orari aggiornati delle attività di sport all’aperto: per tutte le informazioni bisogna contattare le varie realtà sportive di Corbetta indicate in calendario, dato che le proposte sono aperte a tutti, ma bisogna rispettare le regole di distanziamento e di divieto di assembramento.

La videointervista del sindaco

Il primo cittadino ha spiegato alla cittadinanza il perchè di questa proposta, volta anche a dare impulso ad attività ferme ai box da quasi un anno. «Lo sport non è solo divertimento o agonismo – continua – ma anche stare bene, è una prevenzione e una forma di socialità. Così abbiamo incontrato virtualmente le nostre società sportive e abbiamo deciso di cogliere questa loro esigenza».

Così, i luoghi pubblici della città, come i parchi Ferrario e di via Repubblica, ma anche il parcheggio dell’Ondaverde, messo a disposizione dal privato o il bosco urbano (e gli stadi per il calcio), diventeranno palestre a cielo aperto per riaprire l’attività individuale e l’allenamento. Complice il fatto che si marcia verso la primavera, si opta per uno sport diffuso, anche se organizzato negli spazi e nei luoghi.