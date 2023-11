Special Olympics: in campo oltre 400 cestisti di 35 squadre

Una bellissima giornata di sport e inclusione targata Special Olympics.

Special Olympics: a Vanzaghello l'evento top del torneo Special basket

E' quella andata in scena ieri, domenica 19 novembre, a Vanzaghello, grazie all'impegno dell'associazione Castoro sport di Legnano, dell'Amministrazione comunale e del Legnano basket Knights. Il palazzetto dello sport di via Rossini ha ospitato infatti l'evento top del Torneo Special basket, gli incontri preliminari 5 contro 5 per determinare i gironi del campionato nazionale Special basket 2023/24 area Nordovest. Lo Special basket è il campionato di basket organizzato da Special Olympics Italia che coinvolge più di 1.300 atleti in tutto il Paese.

Sul parquet oltre 400 atleti che hanno accolto l'ospite d'onore Gigi Datome

Sul parquet si sono affrontati più di 400 atleti appartenenti a 35 squadre provenienti da Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Trentino.

Ospite d'onore della giornata è stato Gigi Datome, ex cestista professionista in Nba e in Europa e ambassador Special Olympics.

Padrona di casa la Castoro sport Legnano, che dice "grazie" al Comune

Padrona di casa dell'evento è stata la società Castoro sport Legnano che ci tiene a sottolineare che non avrebbe potuto organizzare una giornata così piena di integrazione e condivisione senza la disponibilità e il supporto del Comune di Vanzaghello, della società Legnano Basket Knights e dei gestori del palazzetto dello sport.

Carmen Galli, presidente della Castoro sport, dice:

"Meravigliosa in particolare l'accoglienza del sindaco Arconte Gatti e dell'assessore Doris Giugliano".

Il prossimo appuntamento con lo Special basket sarà a inizio 2024 quando inizieranno le partite del campionato.