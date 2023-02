Softball, Under 15 al Torneo Luraschi

"Non abbiamo vinto la partita, ma abbiamo sempre vinto i nostri obiettivi".

Under 15 al torneo indoor di Saronno

Questa la frase che il capitano dell’Under 15 del Legnano softball, Anna Caruso, ha pronunciato alla fine del torneo Luraschi che si è svolto sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023 nella palestra Aldo Moro di viale Santuario a Saronno. Le ragazze del Legnano, nonostante il piazzamento all’ultimo posto, hanno fatto degli enormi passi in avanti: "Ora girano la mazza; non ce n’è una che non abbia battuto" ha detto il coach della squadra, Sabrina Rainini, ricordando la scorsa stagione quando le giocatrici spesso faticavano a mettere in campo la palla. Oltre all’ottima prestazione in attacco si sono notati anche ampi miglioramenti nella difesa; parecchi out in prima e terza e anche un tentativo di doppiogioco, non riuscito per un soffio.

Un anno di lavoro e soddisfazioni

A un anno esatto dal loro esordio come squadra, nonostante ci sia ancora molto da imparare e migliorare, le ragazze hanno conosciuto parecchie soddisfazioni, compresa la prima vittoria. "La squadra che ha giocato l’anno scorso non ha niente a che vedere con quella che ho visto scendere in campo oggi" ha detto il padre di una delle giocatrici, sempre presente e pronto a tifare.

Anche la sconfitta è utile

Da via Cesare Battisti così commentano l'esperienza al nono torneo indoor Città di Saronno-Memorial Chicco Luraschi:

"Anche la squadra migliore qualche volta perde. Ma guai se ci si abbandona alla depressione generata dalla sconfitta. Chi perde deve utilizzare la sconfitta per capire come reagire, per mutare schema d’azione, per creare, per trovare altre strade, per inventare strategie nuove. Questa è l’essenza di un vero giocatore; e le nostre ragazze la incarnano appieno".