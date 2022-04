Softball, una vittoria e una sconfitta nell'avvio in serie A per la Sacco Legnano

L'ESITO DELLE PARTITE

Subito il chiaroscuro con le Avigliana Rebels

Il chiaroscuro per la Sacco Legnano all'esordio in Serie A2. Ha iniziato il suo cammino con una vittoria e una sconfitta con le Avigliana Rebels.

Una vittoria e una sconfitta contro le avversarie delle Avigliana Rebels

La Sacco Legnano ha iniziato il suo cammino in serie A2 con una vittoria e una sconfitta con le Avigliana Rebels, che dopo aver perso per 10 3 al sesto inning gara 1 si sono riscattate imponendosi per 3-2 nella seconda partita di giornata giocata allo stadio Peppino Colombo.

La cronaca delle partite

Non è stato un sabato facile per le ragazze che si sono subito trovate sotto 1-0 nella prima sfida, ma hanno ribaltato il risultato nel secondo inning con un 3-1 firmato da Monti, Andorno e Asia Bramati che però non ha mandato al tappeto le ospiti, capaci di pareggiare i conti sul 3-3. A quel punto però le ragazze di Fernandez hanno operato un secondo allungo sul 6-3, anche grazie all’ingresso di Federica Baule, e hanno poi chiuso i conti per manifesta segnando altri quattro punti nel sesto inning. Equilibrata fino in fondo la seconda partita, con Andorno e Colenghi che hanno firmato l’1-0 e il 2-1, ma poi le ospiti hanno messo la freccia nel quarto inning e conservato il prezioso 3-2 fino alla fine.