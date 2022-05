Softball Legnano: un'altra doppietta per le ragazze della Sacco

La grande prestazione

Terza doppietta stagionale per la Sacco Legnano che si è imposta sul diamante del Porta Mortara per 12-1 al quinto inning e per 9-6 in gara-2.

La doppia vittoria delle ragazze

Nella prima partita della domenica, le nostre ragazze non hanno avuto grossi problemi con l’ultima della classifica, mettendo a segno due o tre punti in ogni inning e concedendo solo uno nel quarto quando per le avversarie ormai non c’era più niente da fare. Scatenate in battuta Alessia Colenghi, Asia Bramati e Camilla Giamminola ma soprattutto l’ultima arriva, l’ucraina Diana Vashai, subito protagonista.

Più equilibrata gara-2, con le ospiti che dopo essere volate sul 4-0 hanno subito tre punti nel terzo inning e per due riprese sono rimaste a secco. Nella sesta e nella settima però altri cinque punti hanno chiuso le ostilità.

In vetta alla classifica

La Sacco Legnano si è portata così al comando della classifica con un record di 8-2 in attesa dello scontro al vertice di sabato prossimo con il Lacomes New Bollate, vittorioso ieri 10-3 e 15-0 sul Crocetta.