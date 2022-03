Softball Legnano: sconfitta onorevole a Bollate

La partita

Softball: la Sacco Legnano ha iniziato ieri, sabato 19 marzo 2022, il suo cammino nella Coppa delle Prealpi A, affrontando le padrone di casa dell’MKF Bollate.

Softball: sconfitta delle ragazze di Legnano a Bollate

Hanno commentato dalla società:

"Le nostre ragazze hanno perso 8-0 contro le pluricampionesse d’Italia, ma hanno comunque dato qualche segnale importante per il futuro. In attacco infatti sono arrivate due valide, firmate da Alessia Colenghi e dalla nuova arrivata Arianna Mazzanti. La pedana, con Baule come partente, Monti e Andorno da rilievi e Grazzi da closer, è da rivedere ma con fiducia in vista delle prossime partite".

Le prossime partite

Sabato 26 marzo si tornerà in campo per le altre due sfide del girone A, contro le ceche delle Joudrs e le olandesi delle Sparks 2, che serviranno a delineare il quadro delle finali del giorno dopo, domenica 27 marzo.