Fine settimana di gare per le ragazze del softball con gli scontri fra Bollate e Collecchio e Legnano e Rescaldina.

Softball, Legnano espugna Rescaldina e Bollate batte collecchio

La Voden Medical Legnano espugna il campo delle Bulls Rescaldina, imponendosi per 8-1 e 6-0.

In gara 1, Romanò e compagne partono forte, siglando subito tre punti e aumentano il vantaggio con il passare delle riprese. Sul punteggio di 6-0 al quarto inning, Rescaldina iscrive il proprio nome a tabellone grazie alla valida di Nica. Nella ripresa successiva il doppio di Pecchinini permette a Morlacchi e Romanò di segnare, chiudendo l’incontro sull’8-1.

Anche gara due è favore della Voden Medical che si impone per 6-0 trascinata in pedana da un’ottima Beatriz Alonso Gallardo, autrice di 10 strike out in sei inning con una sola valida concessa in 7 riprese in pedana.

La gara di Bollate

Il Lacomes New Bollate conferma il primato nel Girone A vincendo entrambe le partite contro il Collecchio Softball.

Gara uno resta equilibrata fino alla terza ripresa, quando una valida di Guarnieri sblocca il risultato. Al quinto inning, le lombarde allungano con tre punti e replicano nella fase di attacco successiva. Il Collecchio tenta di reagire grazie alla valida di Albertin che spinge a casa base Ponzi, ma il divario resta ampio. Alla settima ripresa, il New Bollate arrotonda il punteggio, fissando il risultato finale sul 9-1.

Sono le emiliane a sbloccare il risultato di gara due con una valida di Silvestri nel secondo inning. Al terzo inning le ospiti ribaltano il risultato grazie a un al grande slam di Biffi. Al sesto inning, il New Bollate mette a segno gli ultimi due punti per il definitivo 6-1.