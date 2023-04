Softball, esordio amaro per il Legnano

Un esordio amaro quello della sera di sabato 22 aprile 2023 al Colombo per il Legnano: di fronte al Bollate le ragazze legnanesi hanno perso entrambi gli incontri.

Sono questi i risultati arrivati senza dare seguito a quelle cose buone che si erano intraviste la settimana precedente sul difficile campo di Avigliana.

Ha commentato il direttore sportivo Chicco Pisi:

"Quasi mai in discussione i due incontri dove le bollatesi hanno a 360° gradi meglio interpretato le due gare, si sono infatti dimostrate al contrario del Legnano precise in fase difensiva con buona esecuzione dei fondamentali, in pedana con maggiore efficacia dei pitcher schierati ed in fase offensiva con una miglior lettura dei lanci a casa base e una maggior freddezza nel colpire con i corridori sulle basi".

Inaspettata anche la prestazione di Nielsen in gara 2 dove al contrario della settimana precedente dove era apparsa in crescita e quasi chirurgica nella precisione ed efficacia dei suoi lanci, è invece risultata meno incisiva.

Ha continuato il direttore:

"Da segnalare comunque il tentativo di recupero finale dal quale è chiaramente emerso quanto il valore del team legnanese sia ancora ben lontano dai suoi standard ma che solo attraverso una maggiore attenzione ai dettagli ed intensità di gioco potrà emergere, essere continuativo e quindi determinante per un campionato che si sapeva difficoltoso per le biancorosse ma ancora tutto da giocare".

Ha concluso infine Pisi:

"Doveroso segnalare il tentativo positivo dal nostro punto di vista di coach Fernandez nel riportare in pedana dopo i successi ottenuti nelle categorie giovanili di Anita Minari, poliedrica atleta che ormai da circa un lustro non si allenava costantemente nel ruolo. Break domenicale per le ragazze biancorosse fatta eccezione per Morettin, infatti l’atleta friulana è stata chiamata ad un super lavoro, la ragazza è scesa in campo con le “ sorelline” del Milano 46 nell’incontro domenicale del campionato di serie B".