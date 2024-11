Vittoria sofferta in trasferta per i Knights di Legnano che riescono a vincere contro Crema e mantengono la testa della classifica.

Sofferenza a Crema per Legnano ma rimane in testa

In effetti, l’inizio è tutt’altro che semplice per Legnano che segna con Raivio, Oboe e Mastroianni, ma subisce le iniziative di Murri, Pirani e Valesin che tengono il punteggio in pareggio fino al 11-12.

Quarisa segna in area per due volte in fila, ma il mini break legnanese è chiuso dalla tripla di Murri e Valesin che portano Crema in vantaggio sul 17-16.

Legnano reagisce con fiammata di Sodero e con il canestro di Scali si riporta al +4 che sarà anche lo scarto a fine primo quarto sul 21-25.

All’inizio del secondo periodo, Legnano prova la fuga con la tripla di Gallizzi e quella di Mastroianni del 25-33. Con i canestri di Raivio e Gallizzi Legnano raggiunge anche il +10 del 28-38, ma qui Crema piazza un parziale positivo con Murri, Valesin e Zupan che impattano sul 38 pari.

Tarallo mette il +2 per Crema, ma la tripla di Agostini e i liberi di Sodero riportano a Legnano sul 40-45, abbastanza simile al 42-45 che chiude il primo tempo della gara.

Incertezza anche nella seconda parte del match

Anche dopo la pausa lunga, non sembra che la gara possa avere un padrone definito; fino al 25’ gli scarti tra le due squadre non sono più ampi di un possesso pieno e, solo dopo la tripla di Mastroianni, i liberi di Sodero e la nuova tripla di Raivio, i Knights prendono un po’ fiato sul 50-57.

Ora la SAE Scientifica sembra più solida in difesa e più efficace in attacco, tanto da arrivare al +9 con il contropiede di Scali e chiudere poi 60-68 al 30’.

L’ultima frazione parte bene per Legnano che segna con Raivio e Mastroianni per il +13, che diventa in fretta il +20 del 63-83, sempre grazie ai centri di Raivio e Agostini.

Legnano mantiene l’ampio vantaggio fino al 36’ quando la partita sembra ormai del tutto chiusa.

La pensa diversamente Crema che scrive un parziale di 14-3, che riapre la gara e quando mancano 2’ alla fine il tabellone segna 83-89.

Legnano infila i liberi con Scali e nelle ultime azioni chiude molto bene in difesa senza lasciare scampo e padrone di casa e portando a casa la partita per 83-91.

Una gara difficile che sembrava aver preso una buona piega per i Knights, ma come ribadito più volte, in questo campionato nessuna gara è facile e anche un +20 non garantisce la vittoria finale.

Vittoria che serve comunque per mantenere la vetta della classifica e affrontare in maniera serena le prossime due settimane in cui Legnano giocherà quattro gare due fuori casa e due al PalaBorsani.

Il tabellino della partita

LOGIMAN PALL. CREMA - SAE SCIENTIFICA LEGNANO 83-91 (21-25, 21-20, 18-23, 23-23)

Logiman Pall. Crema: Pietro Bocconcelli 25 (4/8, 5/10), Leonardo Valesin 18 (5/5, 2/8), Riccardo Murri 16 (4/5, 2/4), Federico Pirani 10 (4/6, 0/0), Nejc Zupan 7 (2/4, 1/3), Gabriele Tarallo 5 (1/5, 0/0), Lorenzo Dell'anna 2 (0/1, 0/1), Tommaso Morena 0 (0/2, 0/0), William Luca Wiltshire 0 (0/0, 0/0), Alberto Bonacina 0 (0/0, 0/0), Filippo Fazioli 0 (0/0, 0/0), Luca Leoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 17 - Rimbalzi: 27 5 + 22 (Federico Pirani 6) - Assist: 11 (Nejc Zupan 3)

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 21 (3/4, 5/9), Mattia Mastroianni 19 (2/4, 5/7), Guglielmo Sodero 13 (2/2, 1/2), Guido Scali 13 (2/2, 1/1), Francesco Oboe 7 (1/4, 1/3), Pietro Agostini 7 (2/2, 1/3), Andrea Quarisa 6 (3/6, 0/0), Ezio Gallizzi 5 (1/1, 1/3), Francisco Fernandez 0 (0/0, 0/0), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 - Rimbalzi: 31 3 + 28 (Nik Raivio 7) - Assist: 15 (Ezio Gallizzi 5)