Domenica 28 marzo si disputerà a San Vittore Olona la “Cinque Mulini”, la campestre più suggestiva del mondo.

Si ripete la magia della “Cinque Mulini”

La “Cinque Mulini” si corre ininterrottamente dal 1933. Domenica sui prati di San Vittore Olona, alle porte di Milano, si corre l’edizione numero ottantanove. Neppure la grande guerra ha interrotto la corsa campestre più affascinante e suggestiva dell’intero calendario del World Athletics e neanche la pandemia è riuscita a bloccare quest’evento unico nel suo genere.

E’ L’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 che organizza la gara.

Chi correrà

Domenica saranno protagonisti ancora una volta i corridori africani. Campione in carica il keniano Leonard Bett che dovrà parare gli attacchi che gli verranno portati dagli etiopi guidati dal campione mondiale dei 5000 metri Muktar Edris e dal campione nazionale di cross Nibret Melak. Outsider l’ugandese Oscar Chelimo ed il francese Mohrhad Amdouni il campione europeo dei 10000 metri piani.

La nostra punta sarà Eyob Faniel detentore dei record italiani della mezza maratona e della maratona. Avremo inoltre al via: Yohannes Chiappinelli, secondo ai Campi Bisenzio, Samuele Dini, Cesare Maestri, Marouan Razine, Sebastiano ParoliniI, Italo Quazzola e Giovanni Gualdi.

Cast di qualità anche al femminile, per la gara dei 6 chilometri, che come quella maschile si svolgerà nel rispetto dei protocolli federali per le competizioni nel periodo del Covid.

Spicca il nome della keniana Beatrice Chebet, recente vincitrice dei trials, che con la connazionale Sheila Chelangat cercherà di riportare il successo in Kenia. A contrastare le keniane ci proveranno l’etiope Alemitu Tariku e la nostra Giovanna Epis. Le atlete del Burundi Francine Niyomukunzi, prima alla rassegna tricolore, e Cavaline Nahinama, la Ruandese Adeline Musabyeyezy e l’altra etiope Addisalem Belay con le azzurre Silvia Oggioni, Nicole Reina, Rebecca Lonedo, Micol Majori, Alice Gaggi e Elisabetta Iavaronecompleteranno il cast delle migliori. Novità dell’edizione sarà la disputa della “Cinque Mulini OffSite” la nuova gara digitale da disputarsi sulla distanza dei 6200 metri, corrispondenti a tre giri del tracciato ufficiale della manifestazione. Una prova a distanza, aperta indistintamente a partecipanti tesserati e non con un’età superiore ai 16 anni.