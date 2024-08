Si chiude il reparto centrali con la conferma di Martina Carcano

Pronta per il quarto anno in biancorosso la centrale n.4 Martina Carcano, la cui conferma va a cementare il reparto centrali, ora al completo, insieme alle new entry Giada Agazzi e Mia Brutti.

La conferma

Fo.Co.L Quarta stagione in maglia Legnano per Carcano, ma non consecutiva, dato che la giocatrice, dopo aver disputato a Legnano la stagione 20/21, culminata con la meravigliosa promozione in B1, non ha affrontato subito il salto di categoria, ma è ritornata in via Milano nel 2022, centrando subito i playoff e poi, lo scorso anno, il grande obiettivo dell'A2.

Quali emozioni per questa storia che prosegue?

"Sono molto contenta di proseguire la mia avventura con i colori biancorossi, anno dopo anno il legame con le compagne, con la società e i tifosi è cresciuto costantemente. Sono contenta di poter continuare a lottare per raggiungere gli obiettivi prefissati in un ambiente che ormai risulta essere come una seconda casa!"

Qual è l'ingrediente segreto in casa Fo.Co.L?

"Come elemento chiave principale sicuramente identificherei il gruppo: senza questo è difficile fare bene in uno sport di squadra come la pallavolo. Altri elementi fondamentali a mio parere risultano essere il clima con cui si lavora in palestra che deve essere ovviamente di serietà, ma perché no, accompagnato da una giusta dose di sorrisi e la determinazione di tutti quanti nel raggiungere gli obiettivi prefissati"

Una previsione a lungo termine da Martina Carcano?