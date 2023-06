Si avvicina la "Cinque Mulini summer night"

Tutto pronto per una nuova edizione della Cinque Mulini Summer Night che si svolgerà quest'anno, 2023, il 23 giugno come sempre a San Vittore Olona.

In arrivo la Cinque Mulini summer night

All’affacciarsi dell’estate, ecco che ritorna il classico appuntamento di giugno tra i mulini di San Vittore Olona: Venerdì 23 giugno si correrà la undicesima edizione della Cinque Mulini Summer Night

Tre saranno le gare che si avvicenderanno:

ore 20:00

• Mini Summer Night per bambini 0-12 anni (0,8 km)

ore 20:30

• Gara non competitiva (5,1 km) attraverso i Mulini per podisti e Nordic Walking

• Camminata metabolica 2,5 km

Tra le novità 2023, il circuito con Camminata Metabolica e la possibilità di partecipare alla Summer Night insieme al proprio amico a quattro zampe, con un costo di iscrizione aggiuntivo di 3 euro che sarà devoluto in beneficienza all’associazione Cane Terapia.

Anche quest’anno, i premi in palio saranno ricchi e numerosi: oltre ai primi tre uomini e alle prime tre donne classificate nelle varie gare, saranno premiati l’atleta che arriva da più lontano, l’atleta più senior, l’atleta più giovane, il primo iscritto e i tre gruppi più numerosi. Non mancherà anche l’elezione di Miss e Mister Summer Night

Come iscriversi:

• online: https://www.avaibooksports.com/inscripcion/cinque-mulini summer-night-2023/?lang=it

• presso la sede dell’U.S. San Vittore Olona 1906 asd in Piazza Italia, 16, 20028 San Vittore Olona

o Giovedì 8, giovedì 15, Mercoledì 21 e Giovedì 22 giugno: dalle 21:00 alle 23:00

o Venerdì 23 giugno: dalle 9:00 alle 19:30

• Presso

o - YES WE RUN - C.so Matteotti, n. 14 - Castellanza

o - DEMO SPORT - Via S. Maria, n. 54 - Parabiago

o - BROGIOLI SPORT - Via Monte Bianco, n. 122 - Samarate o - ELETTRODOMUS - C.so Sempione, n. 72 - S. Vittore Olona o - CARTOLERIA BARBETTA Via Roma, n. 22 - S. Vittore Olona o - NEW PHARM Via F. Turati, n. 111 - Cerro Maggiore

Appuntamento a San Vittore Olona, presso la sede dell’U.S. San Vittore Olona 1906 asd, in piazza Italia 16.