Shorei Shobukan: cintura nera per sei karateka

Shorei Shobukan: nuovi esami di cintura nera nel karate jutsu Pgs

Al Dragon club di Samone (To), i karateka legnanesi si sono sottoposti alla prima sessione di esame nazionale del settore karate jutsu pgs la nuova area del karate Pgs coordinata dal maestro Gianni Bicutri che si occupa dello studio del karate da un punto di vista applicativo storico e culturale. Un'area nata nelle intenzioni del Responsabile nazionale delle arti marziali Alessandro Tarabuso per completare e fare da anello di congiunzione alle aree del karate sportivo e del karate a contatto.

La commissione esaminatrice composta dai maestri Alessandro Tarabuso (responsabile nazionale Arti marziali Pgs), Francesco Penna

(responsabile nazionale Karate Pgs), Gianni Bicutri (coordinatore area Karate jutsu) ha conferito all'evento l'importanza che meritava, e ha spronato gli esaminandi a dare il meglio di sé.

Il karate jutsu si occupa di sviluppare /ritrovare quegli aspetti trascurati nella pratica sportiva e tipologie di allenamento che si rifanno al karate delle origini.

Ecco chi sono i karateka che hanno ottenuto la cintura nera

Gli atleti legnanesi che già praticano il karate goju-ryu di Okinawa, molto lontano dai canoni sportivi, si sono dimostrati entusiasti per questa prova di esame che tocca aspetti come i bunkai e i renzoku bunkai (analisi dei Kata a fini applicativi di combattimento difesa personale) che per la scuola shorei shobukan sono costante oggetto di studio.

Hanno raggiunto la cintura nera 1° Dan ( l'inizio della pratica marziale) Beatrice Dettoli, Augusto Pignoloni e Alice Pignoloni.

Il 2° Dan è un premio alla nostra allieva romana Giada Serpa che nonostante la distanza si allena regolarmente nel dojo legnanese.

3° Dan anche per l'allenatore Federico Peri.

E per Sensei Massimiliano Andreani il "6° Dan che sancisce una tappa importante di un lungo percorso marziale nel karate Goju-ryu di Okinawa, ma che fortunatamente non è la fine di un percorso di apprendimento che continua grazie al confronto continuo".

Una menzione agli allievi che hanno sostenuto come Uke i loro compagni

Una menzione anche agli altri allievi (Stefano Enea, Andrea Porro, Naike Trincavelli, Gioffredi Francesca) che hanno accompagnato e sostenuto come Uke i loro compagni di Dojo, "perché il karateka, sebbene pratichi una disciplina individuale, cresce solo se aiutato dal gruppo (dojo)" spiegano dalloShorei Shobukan.