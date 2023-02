Sfuma all'ultimo la vittoria della Rari Nantes Legnano contro Bissolati

Sfuma all’ultimo, per i senior di pallanuoto maschile della Rari Nantes Legnano, la possibilità di muovere la classifica per la prima volta dall’inizio di questa stagione di Serie C.

Sfuma all'ultimo secondo la vittoria della Rari Nantes Legnano

In casa, contro la Canottieri Bissolati, l’epilogo di gara (5-6 il risultato finale) si presentava simile al match contro Milano2: un gol sotto a 40 secondi dal fischio finale e time-out per organizzare l’ultima azione.

“I ragazzi hanno girato bene palla, ma alla fine nessuno se l’è sentita di tentare il tiro decisivo - spiega a fine partita Gojko Separovic, Direttore Sportivo della RNL - non posso dire loro niente: eravamo a ranghi contati tra infortuni e squalifiche, eppure nessuno di loro l’ha preso come alibi e hanno giocato di cuore fino alla fine. Questo c’incoraggia per quando saremo a ranghi completi, ma d’altra parte sappiamo bene che quattro sconfitte sono tante e dobbiamo invertire questo trend”.

RNL-Can. Bissolati-: 5-6 (Parziali: 2-2, 2-0, 1-2, 2-2)

Marcatori RNL: Colombo L. 2, Riefoli 1, Maimone 1, Ghirlandi 1