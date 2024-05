Sì è disputata sul campo di Seveso la settima partita di campionato per la NetSystem Legnano-Bulls I nostri ragazzi hanno cercato di tenere testa ai capolista per tutta la partita, ma la superiorità della squadra avversaria, che schierava molti giocatori di Serie B, è stata indiscutibile.

Settima partita amara per il Legnano baseball under 18

L'unico punto della NetSystem è stato segnano nel quarto Inning da Mirco La Monica. Martino Colombo ha riconfermato le sue grandi qualità di esterno centro. Con la precisione di un cecchino è riuscito dalla posizione di esterno, a raggiungere la terza base permettebdo così a Juan Alberto Contreras del Orbe di eliminare l'avversario in corsa. Nonostante il risultato e qualche errore di troppo, i ragazzi devono sentirsi soddisfatti per ciò che hanno reso in campo.