L’Arconatese fa cinquina nella quinta giornata del girone A di Serie D, che il Legnano chiude con rammarico.

Nella domenica in cui il calcio dilettantistico è stato bruscamente stoppato dall’ordinanza regionale che ha, di fatto, costretto il CRL a sospendere i campionati, a tenere banco è la Serie D.

Domenica di gloria per l’Arconatese che andata al riposo sotto di un gol nel match casalingo giocato con la Castellanzese (rete di Chessa), si scatena dopo l’intervallo segnando cinque gol: tra la doppietta di Pastore, che apre e chiude il “Festival” tra il 3’ e il 45’ ci sono anche le due reti di Pavesi e la singola di Ientile.

Secondo tempo decisivo, seppur per motivi diversi anche al “Mari”: un Legnano spumeggiante capitalizza il brillante avvio con le reti di Di Lernia al 20’ e Cocuzza al 26’. Nella ripresa, però, i lilla pagano le tre settimane forzate di stop e il Saluzzo ne approfitta per impattare con Carli prima e con Caldarola a pochi minuti dal termine. Legnano resta al terzultimo posto ma, è doveroso ricordarlo, ha tre partite da recuperare. Due di queste sono già in calendario: mercoledì 21 col Chieri e mercoledì 28 col Gozzano.

RISULTATI: Vado-HSL Derthona il 28/10, Arconatese-Castellanzese 5-1, Caronnese-Calcio Chieri 0-1, Casale-Bra 0-2, Folgore Caratese-Pont Donnaz 1-1, Fossano-Città Di Varese rinv., Imperia-Sestri Levante 2-0, Lavagnese-Gozzano 2-1, Legnano-Saluzzo 2-2, Sanremese-Borgosesia 2-0.

CLASSIFICA: Bra 13, Sanremese (-2) 11, Pont Donnaz 10, HSL Derthona* 9, Saluzzo, Borgosesia 7, Caronnese*, Arconatese, Folgore Caratese, Sestri Levante 6, Castellanzese* 5, Lavagnese**, Vado*, Calcio Chieri* 4, Gozzano**, Fossano*, Imperia* 3, Legnano*** 2, Città Di Varese***, Casale*** 0.(*1 partita in meno)

DOMENICA 25 OTTOBRE, 14.30: Sestri Levante-Caronnese, Bra-Vado, Borgosesia-Casale, Chieri-Lavagnese, Castellanzese-Legnano, Città Di Varese-Folgore Caratese, Gozzano-Arconatese, HSL Derthona-Fossano, Pont Donnaz-Imperia, Saluzzo-Sanremese.