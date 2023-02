Serie C pallanuoto: la RNL cade in trasferta contro Treviglio

Seconda sconfitta in due partite per la Rari Nantes Legnano, nel campionato di pallanuoto di serie C maschile.

Il match di pallanuoto ieri sera

Ieri sera, 12 febbraio, a Osio Sotto, contro Treviglio, decisivi i primi due tempi, chiusi complessivamente 6-1 per i padroni di casa.

Diverse occasioni perse

“Abbiamo avuto diverse occasioni per ridurre il divario prima dell’intervallo, senza però concretizzare, tra pali e traverse”, si

rammarica Gojko Separovic, Direttore Sportivo della RNL.

Obiettivo salvezza

Più equilibrate le ultime due frazioni, ma il risultato finale dice 11-6 per Treviglio. “Tra assenti e convalescenti, non potevo chiedere di più ai ragazzi. Hanno dato tutto e risposto bene in vista delle partite che conteranno di più”. Come lo scorso anno, l’obiettivo per la Rari Nantes Legnano è la salvezza.