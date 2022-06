Serie C pallanuoto: la Rari Nantes Legnano torna alla vittoria

Serie C pallanuoto: la Rari Nantes Legnano torna a vincere.

Serie C pallanuoto: la vittoria della Rari Nantes Legnano

Dopo il turno di riposo di settimana scorsa, ieri sera, sabato 11 giugno 2022, la Rari Nantes Legnano è nuovamente scesa in vasca, alla F. Villa di Viale Gorizia, per il match di Serie C contro Pallanuoto Crema. Le fatiche stagionali, mentali e fisiche, si sono fatte sentire, in una partita in cui non è mancato proprio nulla.

Il commento dell'head coach

Tra occasioni sfumate, pali colpiti, una papera, improvvisi strappi e recuperi subìti, riuscendo però infine a strappare la vittoria per 7-6.

ha commentato a fine partita Gojko Separovic, head coach e direttore sportivo societario:

"Ho apprezzato la reazione dei ragazzi, che dopo, aver essere passati da 7-4 a 7-6, non si sono disuniti e hanno tenuto duro e menzione speciale per Rossi, che si è caricato la squadra sulle spalle e giocato come sa".

Risultato finale: RNL-Pn Crema 7-6 (Parziali: 1-1, 1-1, 2-1, 3-3)

Marcatori RNL: Rosa 1, Valneri 1, Lorenzotti 2, Rossi 3