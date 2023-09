Semifinali playoff di softball: Legnano in vantaggio su Rovigo

Dopo le prime due partite della serie Legnano è in vantaggio nella semifinale playoff di A2 con Rovigo ma si dovrà ancora giocare il secondo atto in Veneto per poter salire di categoria.

“La squadra -commenta il Direttore Sportivo Chicco Pisi- ha fatto esattamente ciò che è stato preparato e predisposto durante le settimane di lavoro che hanno preceduto le gare di sabato. Sapevamo -continua il Direttore- che potevamo concedere qualcosa di più in termini di punti ma dovevamo cercare di farne sempre uno in più dell’avversario e la squadra da questo punto di vista non ha mai ceduto, non ha mai mollato, ci ha sempre creduto nel corso delle partite. La dimostrazione è nel parziale molto pesante dal 9 a 1, con la squadra che ha continuato a macinare gioco, andando a portare il ragionamento finale solo alla conclusione della partita. La squadra ha fatto una cosa importante dal punto di vista del risultato ma principalmente anche dell’atteggiamento”.

“Sia in gara 1 sia in gara 2 chiunque è stata chiamata a giocare, chi è subentrata a fare determinate cose, una corsa, un turno di battuta, l’ha fatto in maniera importante, questo riveste un significato ancora maggiore, perchè testimonia come questa squadra abbia cercato e voluto e ottenuto un risultato importante. Siamo sopra 2 a 0 nella serie, dovremo andare a Rovigo, la stessa squadra che lo scorso anno ha superato Bollate in semifinale, è la squadra che è arrivata prima nel suo girone. Queste le premesse. Dobbiamo dunque andare a Rovigo portando avanti l’atteggiamento delle gare giocate al Peppino Colombo, giocare palla dopo palla, solo alla fine tirare le somme e arrivare a fine gara a testa alta per ciò che abbiamo fatto sul campo”.

“Due citazioni -conclude- sono doverose per il primo fuori campo in gara 2 di Emma Morettin: man mano che passa il tempo, si conferma una giocatrice duttile sia in fase offensiva sia difensiva. Ottima anche la conferma di Sabrina Monti che sta tornando ai livelli che ci ha abituato. Queste sono due giocatrici che unite al gruppo venderanno cara la pelle a Rovigo. Bene l’esordio pure di Kirsanow e Smeder, anche se arrivate da poco, sono già entrate nelle rotazioni con il Manager Fernandez che con la solita perizia ha guidato tutto il gruppo”.