Nuovo turno infrasettimanale per i Knights di Legnano che ospitano al PalaBorsani l’Aurora Desio, già avversaria nel prestagione, ma in questa occasione ancora imbattuta in campionato e con Bartninkas e Chiumenti assenti a settembre mentre per Legnano è ancora in fase di recupero Fernandez dopo l'infortunio all’occhio.

Sei giocatori in doppia cifra per i Knights contro Desio

L’inizio della gara è all’insegna dell’equilibrio e per ogni canestro di Legnano, Desio risponde con la stessa moneta. Sodero fa la classica parte dell’ex non sbagliando nulla del campo, mentre per Desio è proprio Bertninkas il più pericoloso con 12 punti nei primi 10 minuti di gioco.

Il primo quarto vede quattro cambi di guida e otto parità, per un punteggio in equilibrio dopo 10 minuti sul 25-23.

Anche il secondo quarto sembra essere senza un padrone. Dalla parte biancorossa ora è Agostini a non sbagliare un tiro, mentre dall’altra Perez e Cipolla sono i più pericolosi per le due squadre che arrivano a braccetto fino al 41-41. Solo nell’ultimo minuto, le triple di Mastroianni e Agostini, producono un 6-0 che permette ai Knights di mettere la testa avanti e chiudere 47-41 all’intervallo.

L'ultimo periodo

Questo piccolo abbrivio all’inizio del terzo quarto risulterà decisivo; infatti dopo i primi 2 punti di Fumagalli, la SAE Scientifica concretizza un 12-0 con Oboe, Raivio e Agostini che viene chiuso dal canestro di Sodero per il 61-45 che mette una bella ipoteca sul risultato finale.

In realtà è la difesa dei Knights che fa la differenza, mettendo tanta energia in campo e lasciando solo 10 punti all’attacco di Desio, con una terza frazione che si chiude sul 68-51.

Nell’ultimo periodo Torgano prova a suonare la carica per la squadra dell’ex Gallazzi, ma Legnano segna a ripetizione con Scali, Quarisa e Oboe, mandando sei uomini in doppia cifra con percentuale al tiro veramente notevoli, tanto da arrivare anche al +27 del 82-55, prima di chiudere la gara sul punteggio di 93-73.

Bella partita dei Knights che soprattutto nel secondo tempo, hanno saputo limitare Bartninkas a un solo punto dopo i 16, segnati nella prima metà, ma in generale hanno decisamente cambiato marcia, mostrando un aspetto difensivo coeso e molto ben oliato. Desio dopo la prima parte di gara giocata alla pari, non ha trovato gli spunti necessari per rimanere attaccata nella seconda metà, subendo un parziale anche abbastanza pesante.

Prossimo appuntamento per i Knights sabato sera al Taliercio di Venezia contro la forte Mestre di coach Ciocca.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA LEGNANO - RIMADESIO DESIO 93-73 (25-23, 22-18, 21-10, 25-22)

SAE Scientifica Legnano: Guglielmo Sodero 16 (6/6, 1/2), Pietro Agostini 16 (5/7, 1/3), Francesco Oboe 13 (4/4, 1/1), Nik Raivio 12 (3/8, 1/3), Andrea Quarisa 12 (5/9, 0/1), Guido Scali 12 (4/6, 1/3), Mattia Mastroianni 7 (1/4, 1/2), Ezio Gallizzi 5 (0/2, 1/5), Francisco Fernandez 0 (0/0, 0/0), Simone Veronese 0 (0/0, 0/0), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 20 - Rimbalzi: 27 9 + 18 (Andrea Quarisa 6) - Assist: 15 (Guglielmo Sodero 5)

Rimadesio Desio: Emilis Bartninkas 17 (8/10, 0/2), Alessandro Cipolla 12 (3/4, 1/4), Daniel Alexander Perez 12 (2/4, 2/5), Marco Torgano 10 (1/2, 2/6), Andrea Mazzoleni 6 (2/4, 0/1), Matteo Tornari 6 (0/1, 2/2), Carlo Fumagalli 4 (2/5, 0/0), Alberto Chiumenti 4 (2/5, 0/0), Luca Albique 2 (0/0, 0/0), Dami Abijo 0 (0/0, 0/0), Stefano Elli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 19 - Rimbalzi: 28 9 + 19 (Carlo Fumagalli 6) - Assist: 15 (Alessandro Cipolla, Andrea Mazzoleni 4)