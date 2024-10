Nemmeno il tempo di gioire per la vittoria a Piacenza, che i Knights di Legnano devono subito pensare alla gara successiva che è, per altro, il super-derby contro Saronno.

Secondo turno con un grande derby fra Knights e Saronno

Il primo turno infrasettimanale di Legnano coincide anche con l'esordio casalingo che più emozionate non poteva essere.

Saronno ha partecipato ai due tornei prestagionali che i Knights hanno vinto ed è stata finalista proprio con i biancorossi al Memorial Morelli. In quella partita Legnano giocò in maniera molto positiva e alla fine raggiunse la vittoria per 79-73 dopo una gara condotta praticamente per 40' minuti.

Come abbiamo però visto con Piacenza, il basket non è matematico e ogni partita fa storia a sé.

Proprio per questo Legnano dovrà imporre il proprio ritmo e non rincorrere lo stile di gioco di Saronno molto votato alla corsa e al tiro rapido, soprattutto da fuori. Saronno, come sua tradizione, ha un roster formato quasi per metà da prodotti del proprio settore giovanile come Tresso, De Capitani, Quinti e Pellegrini a cui si aggiunge l'esperienza di Maspero, Beretta, Negri califfi per questa categoria.

L'apporto dei giocatori

Interessante sarà l'apporto di Nasini, chiamato ad un'annata da protagonista dopo essersi fatto già notare lo scorso anno in occasione della promozione della società di Ezio Vaghi.

Importante sarà anche l'apporto di Niccolò Giulietti, protagonista della partita contro i Knights e giocatore che in A2 ha fatto vedere di cosa è capace.

SITUAZIONE KNIGHTS

Nessun problema particolare per i Knights. Fernandez in panchina ma da valutare

ARBITRI

1° Arbitro: GIOVAGNINI FILIPPO di TORINO (TO)

2° Arbitro: MARTINELLI MARCELLO di BRESCIA (BS)