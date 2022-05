Secondo posto per le ginnaste della Perseverant ai campionati regionali

L'ottima prestazione

Sabato 14 maggio si sono concluse ad Arcore le gare di serie D regionali per il campionato a squadre Junior – Senior livello LE con un secondo posto delle ginnaste della Perseverant.

Ottima la prestazione delle ginnaste Giorgia Toia, Camilla Giani Margi, Elisa Santangelo, Noa Villa ed Elena Colombo che sono salite sul secondo gradino del podio. Dopo una partenza difficile alla trave dove le nostre ginnaste, causa diverse cadute, non hanno confermato le loro normali prestazioni, la gara è proseguita in crescendo ed il primo posto è svanito solo all’ultimo esercizio della squadra che si trovava all’ultima rotazione della gara.

"Restiamo comunque positivi in attesa delle finali nazionali che si terranno a Rimini nel mese di Giugno". Cosi il commento dei tecnici Rita Peri e Mario Tesorio che insieme a genitori, sostenitori ed al presidente Roberto Bani hanno assistito alla gara. Le ragazze sono comunque cariche e motivate e daranno come al solito il massimo per concludere al meglio la stagione agonistica.

Gare al vertice a livello regionale

Le ginnaste Legnanesi hanno dimostrato di essere ben preparate e di poter disputare le gare a questi livelli nelle posizioni di vertice delle classifiche regionali e nazionali. Un grande in bocca al lupo alle ginnaste della società Perveverant che si prepareranno per le finali nazionali di fine stagione.