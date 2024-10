Purtroppo l'esordio casalingo della Fo.Co.L di Legnano non è bastato a riportare il sorriso in via Milano, con il secondo KO di fila dall'inizio della stagione.

Secondo Ko casalingo per il Legnano Volley

Dopo la sconfitta alla 1^ giornata in Sardegna contro Palau, non sono arrivati punti nemmeno dalla partita contro Santena che ha visto le piemontesi uscire dal PalaVolley con 3 punti dopo tre set chiusi con il medesimo risultato: 23-25.

E a tratti la sfida del sabato sera legnanese ha ricordato parecchio quella di sette giorni fa a Palau, soprattutto nei primi due set, in cui le Coccinelle hanno a lungo giocato una buona pallavolo, garantendosi ottimi margini di vantaggio, per poi farsi recuperare dalle avversarie che, con maggior cinismo, hanno poi chiuso i parziali in proprio favore.

Una Legnano schierata con lo stesso 6+1 dell'esordio in campionato, quindi Roncato al palleggio, Stafoggia opposto, Mazzaro e Zingaro in banda, Carcano e Agazzi al centro, Brogliato libero, nel corso del match hanno poi dato il proprio supporto anche Filippini, Fiscaletti, Nella e Corti.

Top scorer biancorossa Alice Stafoggia con 12 segnature, seguita in doppia cifra da Agazzi (10), mentre Carcano guida la classifica dei block-in (4).

MVP dell'incontro il libero ospite Silvia Formaggio, che ha vinto il premio messo in palio dal nostro sponsor Antonio Sartori - Gioielliere in Legnano.

La partita delle ragazze di Legnano

Nel primo set Mazzaro e compagne hanno aggredito fin da subito l'avversario, con una grande verve offensiva esplosa soprattutto dalle mani di Zingaro e Stafoggia, a cui vanno aggiunte le sortite offensive al centro di Agazzi. Il vantaggio biancorosso, seppur non corposo, è comunque importante (16-12, 17-14, 20-17). Poi a Santena si accende un interruttore e sorpassa sul 20-21. Legnano con caparbietà recupera e opera il controsorpasso con un bell'attacco di Stafoggia (23-22) ma le ospiti non stanno a guardare, si ricompattano e vincono il set.

Nella seconda frazione di gioco altro avvio poderoso delle nostre ragazze che hanno spinto fin da subito (9-7) con grandi colpi d'attacco da parte di Filippii, Stafoggia e Agazzi, che ferisce anche a muro e dai 9 metri. L'attacco di seconda e il successivo ace da parte di Roncato segnano il +4 (18-14) ma ancora una volta Santena sa fare quadrato e, punto dopo punto, rientra in partita. Legnano replica con Filippini e Stafoggia (21-21) ma le piemontesi premono sul gas e subiscono solo il punto di Nella che annulla il primo set point, per poi chiudere le danze con la fast di Cantamessa.

Il terzo set al contrario si apre con una Santena che, desiderosa di conquistare l'intera posta, si invola sul +5 (5-10), facendo diventare poco dopo 6 le lunghezze di vantaggio (10-16). Con orgoglio Mazzaro ferisce la difesa ospite, poi block-in di Carcano, e ancora Stafoggia, Carcano e Roncato, fino alla fast di Agazzi e di nuovo Mazzaro, per il 20-20: rimonta completata. Non riesce però lo sprint finale, perché in volata Santena pedala più forte e spegne le luci al PalaVolley sullo 0-3.

Il tabellino della partita

Fo.Co.L Legnano-MTS Tecnicaer Santena 0-3

(23-25, 23-25, 23-25)

Fo.Co.L Legnano: Lenna (L), Carcano 9, Brutti, Agazzi 10, Stafoggia 12, Fiscaletti, Brogliato (L), Corti, Filippini 3, Nella 1, Mazzaro (C) 5, Roncato 6, Zingaro 5. Allenatore: Pedullà. Assistente: Catalfamo.

Note: 5 ace (8 errori in battuta), 61% in ricezione (31% perfetta), 27% in attacco, 9 muri.

MTS Tecnicaer Santena: Lazzarin, Tonelli, Granieri 2, Vione, Malinov 14, Venco, Nardoianni 9, Scapati, Greco, Riva 10, Formaggio (L), Cantamessa 15, Destefanis (C) 7. Allenatore: Manno. Assistente: Demichelis.

Note: 2 ace (9 errori in battuta), 46% in ricezione (21% perfetta), 33% in attacco, 7 muri.

