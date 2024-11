A Cassano D’Adda si è disputata la seconda prova regionale individuale LE Avanzato Senior2 dove si assegnava il titolo di campionessa regionale della categoria a cui ha partecipato anche la Ginnastica Perseverant di Legnano.

Seconda prova di campionato per le ragazze della Perseverant

Salgono sul podio entrambe le ragazze Senior2 Noa Villa e Giorgia Toia allenate dai tecnici Rita Peri e Mario Tesorio. Noa è la nuova campionessa regionale della categoria, confermando il podio ottenuto nella prima gara, svolgendo al meglio gli esercizi di tutte e quattro le specialità.

Contemporaneamente a Civitavecchia si sono disputate le prove Gold Senior2 per il ripescaggio alla finale nazionale in programma a Fermo FM ad inizio Dicembre. Perseverant sarà presente per il terzo anno consecutivo alle finali nazionali con la ginnasta Elena Colombo, che gareggerà nella classifica all-around, e con la ginnasta Camilla Giani Margi che si disputerà l’accesso alla finalissima per attrezzo alla trave.