Seconda gara stagionale per il Legnano baseball contro Senago

Seconda gara stagionale per i ragazzi della Under 18 Legnano -Bulls che sul campo di Bollate hanno affrontato il Senago.

Il baseball Legnano contro il Senago

Buon esordio stagionale sul monte per Francesco Capparelli supportato da un solido Simone Dell’Acqua nel ruolo di catcher e da un buon diamante con Stefano Metta in prima, Federico Moschetto in seconda, Riccardo Zucchetti in terza e Alessandro Telve interbase, esterno sinistro Martino Colombo, esterno centro Alessandro Pagani ed esterno sinistro Andrea Colombo.

Da segnalare le prese al volo di Pagani e Gabriele Moschetto. Partita conclusa per 6 a 1 a favore dei padroni di casa.