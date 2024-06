Scorpacciata di medaglie per la PoliVilla

Tutto l’orgoglio della Polisportiva Villa Cortese racchiuso nelle ultime competizioni nazionali.

La PoliVilla vola con la ginnastica artistica

Ottimi risultati negli sport individuali con la ginnastica artistica e l’atletica leggera nei Campionati nazionali e regionali Csi che si sono conclusi nei giorni scorsi.

Ai campionati nazionali di Urbino di ginnastica artistica la nutrita squadra della PoliVilla, composta da oltre 20 atlete guidate dalle allenatrici Barbara Ricasoli, Federica Libani, Giorgia Fornoni, si è aggiudicata un gran numero di medaglie tra le quali spiccano il primo posto di campionesse nazionali di squadra per le ginnaste più giovani (Arianna e Rebecca Landone, Emma Vignati, Marta Pedrani, Fabiana Araiancio e Beatrice Monticelli) e il terzo posto per le atlete 2010 (Giorgia Cosentino, Nicole Beltrami, Matilde Barlocco, Ginevra Gazzola e Letizia Branca). Tanti buonissimi piazzamenti anche per le gare individuali da parte di tutte le altre atlete, sui quali spicca il primo posto assoluto di Giorgia Cosentino, campionessa italiana a corpo libero e terza al volteggio.

Buonissimi piazzamenti anche per l'atletica leggera

Anche nell’atletica leggera, per il gruppo guidato da coach Filippo Riggio, si è conclusa la stagione con l’ultima tappa dei campionati regionali a Ravello con buonissimi piazzamenti per i cadetti Michele Garbi, Ian Guerra, Lorenzo Crespi, Christian Festeu, Alex Sutera e per il cucciolo Daniele Fiori (alle sue prime esperienze con le gare). E anche per la disciplina "regina dello sport" non mancano le medaglie per la PoliVilla: nella classifica generale regionale infatti l’esordiente Pietro Barlocco si è aggiudicato la medaglia di bronzo dopo aver ottenuto due ori nelle singole gare di vortex e salto in lungo e alcuni buoni piazzamenti nelle altre specialità. L’appuntamento per l’atletica è per i campionati nazionali Csi a settembre. Per la ginnastica artistica, invece, sabato 15 giugno si è svolto il tradizionale saggio di fine anno.