Scontro diretto vincente per il Legnano Kemind che si è imposto per 7-4 sul campo di Saronno e ha così ipotecato il primato nel girone A di serie C.

Scontro diretto vincente per il Legnano Kemind

I biancorossi, sconfitti in casa all'andata in quella che rimane l'unica partita persa quest'anno, si sono così riscattati in una gara rimasta in equilibrio tra continui ribaltamenti di fronte fino all'ottavo inning quando due punti hanno fatto la differenza prima del gran finale che ha mandato al tappeto i padroni di casa.

Domenica prossima allo stadio Peppino Colombo andrà in scena l'ultima giornata contro il Bovisio, in attesa del recupero con il Malnate.