Sconfitta di misura per l'under 18 del NetSystem Legnano Bulls che, nonostante un'ottima gara, non riesce ad avere la meglio sulla compagine meneghina del Milano 46.

Sconfitta per il NetSystem Legnano Bulls contro Milano 46

Si è disputata mercoledì sera sul campo di Legnano la partita di ritorno tra NetSystem Legnano Bulls e Milano 46. I padroni di casa sono scesi in campo determinati a non concedere nulla agli avversari. L’ottimo lavoro di tutta la squadra ha messo in seria difficoltà i giocatori del Milano per tutta la partita. Si è arrivati all’extra-inning e per un solo punto la squadra legnanese non è riuscita a portare a casa la vittoria, uscendo sconfitta per 4-5.

Le parole della società dopo il match