Sconfitta per i Knights Legnano contro la Libertas

Sconfitta per i Knights di Legnano contro la Libertas di Livorno in una partita casalinga dove la sconfitta arriva per soli 5 punti.

Sconfitta per i Knights contro Livorno

Knights non in perfetta forma, ma pronti per la sfida alla capolista Libertas Livorno che arriva al PalaBorsani con al seguito circa un centinaio di tifosi dalla Toscana.

In partenza è solo per Livorno, che mette un iniziale 0-7 e non da belle sensazioni ai biancorossi.

Il primo canestro dal campo per Legnano arriva con Leardini, ma i Knights non hanno fluidità in attacco e subiscono in difesa la grande gara di Lucarelli che segna in ogni maniera, da vicino e da lontano.

Il primo quarto rimane a favore della Maurelli Group che chiude sul 11-18 al 10'.

Secondo periodo in cui si ribaltano i ruoli

Lucarelli continua il suo show personale (16 punti nel primo tempo e 24 alla fine), mentre i Knights distribuiscono meglio i punti in attacco, ma soprattutto riescono a trovare una bella coesione difensiva che aiuta di conseguenza l'attacco. Un primo strappo legnanese di 7-0 e uno successivo di 6-0 porta la 3G al primo vantaggio della gara, prima della seconda sirena sul 32-29.

Dopo la pausa lunga, Legnano continua il suo buon momento e fino al 25' rimane avanti di 4-5 punti con Marino e Sacchettini a segnare punti importanti.

La tripla di Saccaggi del 45-44 inizia ad incrinare le certezza biancorosse e apre il parziale che porta il punteggio sul 45-49 al 30', con i Knights che tornano ad avere difficoltà in attacco.

Nell'ultimo periodo la Libertas arriva velocemente al +10 e, di fatto, con ancora 7 minuti da giocare, manda i titoli di coda fino al 62-67 finale.

Finale amaro per Legnano che perde l'ennesima occasione con il quarto posto che diventa un obiettivo veramente complesso. Ancora una sconfitta e ancora pochi punti a referto per i Knights che normalmente vincono quando segnano più di 75 punti, limite ampiamente alla portata di Legnano.

A 8 turni dalla fine della stagione regolare, l'unica speranza per i biancorossi di arrivare tra le prime quattro, è provare a vincere tutte le partite, cercando sia in casa, sia in trasferta di trovare l'identità vista spesso nelle partite più delicate della stagione e che, nell'ultimo periodo, sembra essere venuta meno.

Il tabellino:

3G ELECTRONICS LEGNANO KNIGHTS - MAURELLI GROUP LIBERTAS LIVORNO 62-67 (11-18, 21-11, 13-20, 17-18)

3G Electronics Legnano Knights: Michael Sacchettini 19 (7/16, 0/0), Tommaso Marino 15 (1/2, 4/10), Giacomo Leardini 11 (1/10, 3/8), Juan Marcos Casini 6 (0/0, 1/4), Gian Marco Drocker 5 (0/2, 1/3), Luca Antonietti 3 (0/0, 1/1), Diego Terenzi 2 (1/3, 0/1), Saverio Mazzantini 1 (0/5, 0/3), Mattia Nespoli 0 (0/0, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Andrea Gallazzi 0 (0/0, 0/0), Riccardo Cucchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 19 - Rimbalzi: 39 11 + 28 (Giacomo Leardini 13) - Assist: 16 (Tommaso Marino 6)

Maurelli Group Libertas Livorno: Jacopo Lucarelli 24 (7/10, 3/8), Antonello Ricci 13 (3/9, 2/4), Tommaso Fantoni 9 (4/6, 0/0), Andrea Saccaggi 6 (0/2, 1/3), Andrea Bargnesi 5 (1/3, 1/5), Andrea Sipala 5 (2/2, 0/1), Francesco Forti 3 (0/1, 1/3), Francesco Fratto 2 (1/8, 0/1), Gianni Mancini 0 (0/0, 0/0), Constantin Maralossou 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Gianluca Lemmi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 12 - Rimbalzi: 46 10 + 36 (Francesco Fratto 20) - Assist: 9 (Antonello Ricci , Francesco Fratto 3)