Sconfitta per i Knights contro i favoriti per la promozione in A2

Gara tirata a Vigevano con i padroni di casa che finiscono con un vantaggio di quasi 20 punti.

I Knights perdono in casa della favorita numero uno per la promozione in A2, davanti a un PalaBasletta da quasi 1000 spettatori, dopo una gara iniziata con il piede giusto.

La buona partenza di Legnano

Nonostante l'assenza di Roveda (coscia) e Leardini (ginocchio) a mezzo servizio, il primo quarto è in equilibrio contro i pavesi che trovano spesso la via del tiro pesante per finire in vantaggio il primo quarto sul 26-21. Secondo quarto in cui i Knights perdono un po' il ritmo e, a metà del periodo, vanno sotto anche di 10 lunghezze, ma sono bravi a ricompattassi e rientrare sul 36-34 del 20', nonostante le percentuali da fuori un po’ più che polari Terza frazione in cui i pavesi allungano nuovamente sfruttando sempre i tiri dall'arco, ma ancora una volta i Knights stanno a contatto grazie alla ottima prestazione di Cepic e alle soluzioni da vicino a canestro, per il 54-48 del 30'. Ultima frazione invece nettamente a favore di Vigevano che arriva anche sul +20, con i Knights che staccano anzi tempo la spina e finendo con il 4% da 3 punti, che nel basket moderno non permette nemmeno di sognare una vittoria.

Prossima giornata derby con Varese

Prossimo appuntamento, venerdì sera alle 20.30 al PalaBorsani quando, durante la Night School promossa dal progetto Knights at School, si giocherà l'anticipo della 24esima giornata di campionato con il derby contro la Robur et Fides Varese.

ELACHEM VIGEVANO - 3G ELECTRONICS LEGNANO 75-57 (26-21, 10-13, 18-14, 21-9)

Elachem Vigevano: Nicolò Gatti 18 (4/6, 3/6), Gianluca Giorgi 13 (5/10, 1/1), Michele Peroni 10 (2/2, 2/5), Alessandro Procacci 10 (2/7, 2/5), Jacopo Mercante 8 (3/3, 0/4), Filippo Rossi 7 (3/6, 0/0), Alessandro Ferri 6 (3/6, 0/1), Vladyslav Radchenko 3 (0/0, 1/3), Raffaele Rosa 0 (0/0, 0/0), Victor Kahnt 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 6 - Rimbalzi: 40 9 + 31 (Nicolò Gatti 9) - Assist: 21 (Filippo Rossi 7)

3G Electronics Legnano: Janko Cepic 18 (6/7, 0/7), Giacomo Leardini 14 (5/10, 0/4), Tommaso Marino 10 (2/3, 1/5), Juan marcos Casini 6 (3/5, 0/2), Giovanni Fattori 6 (3/5, 0/4), Diego Terenzi 2 (0/3, 0/0), Manuele Solaroli 1 (0/1, 0/1), Paolo Pisoni 0 (0/0, 0/0), Marco Dell'acqua 0 (0/0, 0/0), Edoardo Roveda 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 19 - Rimbalzi: 25 5 + 20 (Janko Cepic 9) - Assist: 13 (Tommaso Marino 4)