Sconfitta per 3 a 0 per la Focol contro Bra

Ultima partita casalinga amara per la Fo.Co.L Legnano, che davanti al caloroso pubblico del PalaVolley, lotta con orgoglio contro la Libellula Banca CRS Bra, ma cede per 0-3 (17-25, 25-27, 24-26) al termine di un match equilibrato, deciso da pochi dettagli nei finali di set.

Le ragazze di coach Tettamanti hanno dimostrato carattere e attaccamento alla maglia, tenendo testa per lunghi tratti a una formazione esperta e solida come Bra, ma non è bastato per riaprire la corsa ai playoff. Con questa sconfitta, infatti, sfuma definitivamente il sogno della post-season per la formazione biancorossa, che esce comunque tra gli applausi per la stagione disputata e per l’impegno profuso fino all’ultimo pallone.

La giornata è stata anche l’occasione per celebrare alcune delle protagoniste della recente storia del club. Emozionante il tributo a Chiara Lenna, veterana biancorossa che, dopo 14 anni trascorsi con la maglia della Fo.Co.L, saluta la pallavolo giocata. A lei è stata consegnata una maglia celebrativa, una delle sue prime indossate in carriera, come simbolo del profondo legame con la società e con la città.

Un sentito ringraziamento è andato anche ad altre giocatrici che hanno segnato la storia recente del club, salutate con affetto dal pubblico e dalla dirigenza: Martina Brogliato, Capitan Irene Mazzaro, Marta Roncato, Martina Carcano e Serena Zingaro.

Il tabellino della partita

Fo.Co.L Legnano-Libellula Banca CRS Bra 0-3

(17-25, 25-27, 24-26)

Fo.Co.L Legnano: Lenna, Carcano 7, Brutti, Agazzi 9, Fiscaletti, Brogliato (L), Corti, Filippini 3, Nella 6, Mazzaro (C) 15, Roncato, Zingaro 4. Allenatore: Tettamanti. Assistente: Catalfamo.

Note: 2 ace (8 errori in battuta), 38% in ricezione (18% perfetta), 28% in attacco, 6 muri.

Lileullula Banca CRS Bra: Rivetti (C) 10, D'aAmato 13, Faure Rolland 3, Cicogna 17, Passante 7, Ollino 7, Gueli (L), Molino, Boggio, La Rosa, Galizia (L), Prekdukaj, Ndoya. Allenatore: Barisciani. Assistente: Pretto.

Note: 8 ace (9 errori in battuta), 47% in ricezione (32% perfetta), 31% in attacco, 5 muri.