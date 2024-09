Si è conclusa con una sconfitta per 9-1 in gara-4 in casa dell'Itas Mutua Rovigo il cammino delle ragazze di Legnano softball nella finale dei playoff di serie A2.

Sconfitta nella finale playoff di A2 per Legnano: ora i playout di A1

Dopo l'1-1 maturato allo stadio Peppino Colombo e il ko di sabato pomeriggio, domenica mattina Anita Minari e compagne hanno cercato di rimandare tutto alla bella ma contro le venete non c'è stato niente da fare.

L'1-0 della parte alta del primo inning è stato subito ribaltato in un 1-3 e da lì le padrone di casa non si sono più fermate, andando a prendersi per manifesta la vittoria e la promozione nella massima serie.

Le finali playout di A1

Le ragazze, però, avranno ancora un'opportunità, nei playout di A1: sabato (ed eventualmente domenica con la bella) si tornerà in campo per un'ultima serie in casa della Pubbliservice Old Parma, che ha chiuso al nono posto la regular season.