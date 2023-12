Ultima gara prenatalizia dei Knights di Legnano che cercano di farsi un regalo sul campo della Libertas Livorno, a sua volta a caccia di punti per la qualificazione alla Coppa Italia, ma perdono per un solo punto.

Sconfitta di un punto per i Knights contro Livorno

La partenza è piuttosto equilibrata e dopo il 4-0 di Allinei e Ricci, Legnano trova il primo vantaggio sul 6-8 con la tripla dell’ex Sipala. Le squadre vanno in pratica a braccetto fino al 14-13 che diventa 18-15 alla fine del primo quarto con i canestri di Buca e Planezio.

All’inizio del secondo periodo la SAE Scientifica impatta ancora con Planezio da 3 sul 22-22, e poi ha uno slancio positivo trascinata da Fragonara, Ghigo e Scali che mettono insieme un parziale, inframezzato da qualche canestro livornese, fino al +8 del 26-34.

Livorno si rifà sotto con Ricci per il 33-36 e il quarto si chiude sul 35-38 con i centri finali di Scali e Fratto.

Il ritorno in campo a metà partita

Dopo la pausa lunga i Knights partono male e Livorno punisce le incertezze biancorosse con un parziale di 9-0 e poi ancora di 8-0 che permette ai toscani un vantaggio in doppia cifra sul 52-40.

Legnano come aveva iniziato male, finisce invece bene e il contro parziale di 0-7 con i canestri di Scali, Planezio e Ghigo, tiene viva la partita sul 52-47 del 30’.

Anche nell’ultimo periodo Legnano continua il suo trend positivo e, dopo aver subito i primi canestri del nuovo +9 Livorno, inizia a chiudere in difesa e con Planezio e Fragonara pareggia sul 56-56 al 36’.

Negli ultimi possessi Tozzi segna da 2, ma il gioco da 3 punti di Scali rimette Legnano avanti di 1.

Bargnesi e Lucarelli infilano i punti che sembrano chiudere la gara, tuttavia ancora Planezio, Fragonara e Raivio ridanno il +1 ai Knights sul 65-66.

Il canestro decisivo è quello in acrobazia di Lucarelli con Legnano che non riesce a tirare per la partita e perde l’ennesima gara di un punto per 67-66.

Un triste leitmotiv quello dei Knights che sono alla quinta gara risolta con meno di 3 punti di svantaggio, in un campionato che inizia a prendere delle sfumature grottesche.

Un fine d’anno non molto positivo che lascia parecchio amaro in bocca, che speriamo possa essere un po' addolcito dal panettone durante la pausa natalizia.

Il tabellino della partita:

AKERN LIBERTAS LIVORNO - SAE SCIENTIFICA LEGNANO 67-66 (18-15, 17-23, 17-9, 15-19)

Akern Libertas Livorno: Gregorio Allinei 13 (2/5, 3/7), Jacopo Lucarelli 13 (5/8, 1/2), Tommaso Fantoni 12 (6/8, 0/0), Francesco Fratto 10 (4/5, 0/2), Antonello Ricci 7 (1/5, 1/1), Andrea Bargnesi 6 (0/3, 1/3), Luca Tozzi 4 (2/4, 0/1), Dorin Buca 2 (1/3, 0/0), Leon Williams 0 (0/0, 0/3), Francesco Forti 0 (0/0, 0/0), Samuele Balestri 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 12 - Rimbalzi: 39 8 + 31 (Francesco Fratto 8) - Assist: 15 (Leon Williams 8)

SAE Scientifica Legnano: Marco Planezio 14 (2/4, 3/5), Alberto Fragonara 13 (3/4, 1/3), Guido Scali 12 (5/7, 0/3), Nik Raivio 8 (4/12, 0/5), Maurizio Ghigo 6 (1/1, 1/2), Andrea Sipala 5 (1/6, 1/3), Tommaso Marino 5 (0/0, 1/3), Juan Marcos Casini 3 (0/0, 1/4), Michael Sacchettini 0 (0/1, 0/1), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 11 - Rimbalzi: 37 9 + 28 (Nik Raivio 9) - Assist: 6 (Maurizio Ghigo 2)