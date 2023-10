Sconfitta di misura per i Knights a Montecatini

Primo gara di campionato per i Knights di Legnano che a Montecatini Terme perdono ma solo di due punti.

Sconfitta di misura per i Knights di Montecatini

Prima gara per i Knights che scendono a Montecatini per l'esordio nel nuovo campionato B Nazionale contro la Gema dell'ex Saverio Mazzantini che sarà poi l’MVP della gara. Knights come da previsione senza Raivio e un po' incerottati.

La partenza è della Gema che segna facilmente da sotto anche con due schiacciate, senza che Legnano riesca a prendere il ritmo della gara.

Quando ci riesce però, è Casini a segnare a ripetizione da 3 per un break che vede Legnano piazzare un 12-29 con 12 punti nel primo quarto per il capitano dei Knights.

Il primo quarto poi si chiuderà sul 22-34.

L'attacco scintillante dei Knights continua a macinare gioco anche nel secondo periodo, dove Fragonara, Sipala e Planezio portano la Sae Scientifica al +17 del 26-43 che sarà il massimo vantaggio per Legnano con anche la parte difensiva che non permette mai tiri facili a Montecatini.

I padroni di casa trovano un po' la retta via verso la fine del quarto e a metà gara il punteggio è 34-47.

L'inizio del terzo periodo è un incubo per Legnano che segna i primi punti con Sacchettini ai liberi, ma sono passati oltre 5 minuti dall’inizio del secondo tempo. La Gema trova coraggio e con Mazzantini e Passoni e riduce progressivamente il gap arrivando al pareggio sul 56-56 al 30'.

Finale al fotofinish per la gara

Nell'ultima frazione gli scarti sono ridotti con i Knights però spesso ad inseguire.

I liberi iniziano a pesare nell’economia della partita e Legnano fatica molto in attacco in una gara che diventa sempre più ruvida e arbitrata in maniera approssimativa da entrambe le parti.

Mazzantini gioca la classica gara dell'ex e si ritrova a segnare 12 punti nell'ultimo periodo che risulteranno decisivi.

I Knights hanno anche la palla per vincere ma il tiro di Marino esce e la gara finisce 73-71.

Netti miglioramenti in tutti gli aspetti del gioco e belle azioni che danno l'idea di una squadra in crescita, anche se la sconfitta sembra un po' un'occasione persa.

Sembra proprio che il PalaTerme sia maledetto per i Knights che non hanno mai vinto nessuna delle gare giocate.

Settimana prossima prima casalinga dei Knights che sarà anche un concentrato di avvenimenti collaterali alla partita di cui parleremo in settimana.

Il tabellino della gara

GEMA MONTECATINI - SAE SCIENTIFICA LEGNANO 73-71 (22-34, 12-13, 22-9, 17-15)

Gema Montecatini: Saverio Mazzantini 22 (3/6, 3/5), Lorenzo Passoni 15 (1/2, 3/6), Simone Angelucci 8 (3/6, 0/2), Matteo Corgnati 8 (2/5, 0/1), Nicola Savoldelli 6 (3/3, 0/3), Marco Di Pizzo 6 (3/5, 0/0), Federico Pirani 6 (2/4, 0/0), Kirill Korsunov 2 (1/1, 0/2), Lorenzo Dell'Anna 0 (0/2, 0/1), Federico Rinaldi 0 (0/0, 0/0), Nicola Mastrangelo 0 (0/0, 0/0), Alessio Benedetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 24 - Rimbalzi: 30 8 + 22 (Matteo Corgnati, Marco Di pizzo 5) - Assist: 14 (Nicola Savoldelli 6)

SAE Scientifica Legnano: Marco Planezio 15 (1/4, 2/6), Juan Marcos Casini 14 (0/0, 4/5), Michael Sacchettini 13 (3/7, 1/1), Alberto Fragonara 10 (4/8, 0/3), Andrea Sipala 7 (1/1, 0/1), Tommaso Marino 5 (1/1, 1/4), Enrico Maria Gobbato 4 (2/5, 0/0), Maurizio Ghigo 3 (0/0, 1/2), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Nik Raivio 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 26 - Rimbalzi: 24 2 + 22 (Michael Sacchettini 7) - Assist: 13 (Tommaso Marino 5)