La Fo.Co.L. Volley Legnano ha subito una sconfitta palpitante per 3-2 in casa contro il Volley Parella Torino nella 18ª giornata della Serie B1F.

Sconfitta casalinga per la Focol contro Torino

Nonostante un combattimento ardente, il team non è riuscito a capitalizzare nei momenti cruciali, cedendo nel quinto set per 12-15.

Il match, svoltosi al PalaVolley di Legnano, ha visto una lotta punto a punto che ha dimostrato la determinazione e la tenacia di entrambe le squadre.

Il primo set ha visto Parella Torino prendere il comando, vincendo 25-20, nonostante gli sforzi difensivi della nostra squadra. Tuttavia, nel secondo e quarto set, Legnano ha ribaltato il risultato con un impressionante 25-16 e 25-19, mostrando una notevole resilienza e spirito di squadra. Purtroppo però Parella ha saputo capitalizzare meglio le occasioni, riuscendo a strappare i 2 punti dalla trasferta legnanese.

Le statistiche del match riflettono una lotta serrata. Nonostante la sconfitta, la prestazione di squadra lascia intravedere degli aspetti positivi su cui costruire per le prossime partite.

La Fo.Co.L. Volley Legnano si prepara ora a riscattarsi nella prossima giornata, con la speranza di rifarsi e continuare a lottare con passione e determinazione, a partire subito dalla trasferta di sabato 15 marzo a Volpiano.

Il tabellino della partita

Fo.Co.L Volley Legnano-Parella Torino 2-3

(20-25, 25-16, 22-25, 25-19,12-15)

Fo.Co.L Volley Legnano: Lena, Felappi 20, Carcano 8, Brutti, Agazzi 17, Fiscaletti, Brogliato (L), Corti, Filippini, Nella 1, Mazzaro (C) 20, Roncato 5, Zingaro 5, Viscardi (L). Allenatore: Tettamanti. Assistente: Catalfamo.

Note: 5 ace (13 errori in battuta), 47% in ricezione (35% perfetta), 34% in attacco, 11 muri.

Parella Torino: Guerra 4, Carera 2, Angelinetta, Castino, Martire, Perfetto 24, Garzonio 12, Crosetto, Bergese 9, Sormani (L), Spiandore (L), Tullio 12, Macagno 5, Marino. Allenatrice: Medici.

Note: 8 ace (14 errori in battuta), 45% in ricezione (25% perfetta), 32% in attacco, 11 muri.