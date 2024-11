Sconfitta casalinga per il Legnano contro la Caronnese

Sicuramente un campo ostico il “Mari” di Legnano, stadio storico che oggi ha ospitato la partita tra Legnano e Caronnese. La squadra locale guidata da Mister Cataldo battezzava il proprio stadio proprio oggi davanti ai suoi tifosi; i rossoblù di Mister Ferri avevano tutta l’intenzione di mantenere il loro buon ruolino di marcia in zona playoff. E così è stato, con la Caronnese che ha festeggiato la sua prima vittoria in trasferta della stagione sportiva.

La Caronnese espugna il Mari di Legnano con il minimo scarto

Ad un primo tempo interessante con diverse azioni da segnalare e dove la Caronnese ha confermato le proprie potenzialità andando in gol con Malvestio è proseguita una ripresa in cui i padroni di casa hanno tentato di recuperare il risultato trovandosi però davanti la caparbietà e la grande volontà dei rossoblù, capaci di gestire il vantaggio acquisito fino al termine del match.

La partita si apre al 9′ con Cannizzaro che in piena area subisce un fallo e richiede il rigore non concesso da Manuel Zambelli di Lodi. Al quarto d’ora tocca ancora a Cannizzaro calciare sicuro da buona posizione ma il tiro viene deviato in corner. Cinque minuti dopo Paltrinieri non sfrutta a dovere una rimessa laterale lunga che aggancia da posizione centrale ma calcia troppo flebilmente. Al 26′ arriva il gol della giornata: Malvestio da fuori area calcia forte e sicuro ed insacca prepotentemente il vantaggio (0-1): gran gol! Al 32′ il Legnano si presenta in area caronnese: La Torre palla al piede entra in area e da buona posizione calcia alto senza colpo ferire. Al 35′ da un cross di Cerreto tocca a Colombo con una girata al volo mandare la palla sopra il legno più alto. Le squadre rientrano negli spogliatoi dopo un minuto di recupero.

La ripresa vede una Caronnese più guardinga: al 17′ a seguito di un calcio d’angolo il Legnano crea una mischia in area rossoblù ma ci pensa Sorrentino a ribattere. Alla mezz’ora Cannizzaro su calcio di punizione da 25 metri imbecca in pieno la barriera. Nei minuti conclusivi il Legnano tenta il tutto per tutto prima al 42′ su calcio d’angolo ben respinto dalla retroguardia di Mister Ferri, poi al 45′ con il neo entrato ed ex caronnese Sanogo che da buona posizione calcia alto. La Caronnese difende il vantaggio fino al triplice fischio che arriva 4 minuti dopo il termine del tempo regolamentare.

Il tabellino della partita

TABELLINO LEGNANO-CARONNESE 0-1

LEGNANO: Cirenei, Pagani (43′ st Mezzanzanica), Caluschi, Brugni, Sberna, Barbui, Cancelliere (21′ st Sanogo), Cozzi, La Torre, Mathieu (26′ pt Femmino), Ndiaye. A disposizione: Chiodi, Hasanaj, Vidhi, Migliavacca, Diatta, Dilernia. All. Cataldo

CARONNESE: Paloschi, Cerreto, Dilernia, Zibert, Galletti, Sorrentino, Malvestio (29′ st Tondi), Paltrinieri (23′ st Oliviero), Colombo, Cannizzaro (38′ st Battistella), Doumbia. A disposizione: Vergani, Sotelo, Inviti, Savino, Rosa, Corno. All. Ferri

ARBITRO: Manuel Zambelli di Lodi

ASSISTENTI: Andrea Missaglia di Monza e Giacomo di Trani di Pavia

RETI: 26′ pt Malvestio (C)

AMMONITI: Pagani (L), Caluschi (L), Ndiaye (L), Galletti (C), Paltrinieri (C)